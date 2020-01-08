HAZİNE-SEN’den Enflasyon Oranı Açıklamasına Eleştiri

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) İstatistik Kurumu’nun 2019 enflasyon oranını yüzde 11.66 olarak açıklamasının kendilerini şaşırttığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti enflasyon oranından az olan bu oranın, halkın yaşadığı reel hayat pahalılığının kat kat altında kaldığından inandırıcılığını yitirdiğini vurguladı.

Hazine-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, ekmek, süt gibi temel gıda maddelerine, kira, elektrik, su gibi zorunlu harcamalara yapılan zamlar, döviz kurlarında yaşanan yükseliş ortada dururken açıklanan hayat pahalılığının kabul edilemez olduğuna işaret edildi.

“Emekçilerin gelirinin büyük çoğunluğu doğrudan ve dolaylı vergilere giderken yeni açıklanan zamlar hükümetin kaşıkla verip kepçeyle aldığının bir göstergesidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın her gün bir yenisi açıklanan zamlar altında ezildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vergi sisteminde köklü reform yapılarak %60’ları aşan kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı ve vergiler adaletli toplanmalıdır. Vergi ve stok affı gibi yolsuzluğu teşvik eden uygulamalar bir daha uygulanmamak üzere terkedilmelidir. Nereden Buldun Yasası çıkarılarak haksız kazanç düzenine son verilmeli ve ülke içinde dolaşan kara para önlenmelidir. Teşvik sistemi değiştirilerek ihtiyaç olan sektörlerde küçük esnaf, tarım ve üretim desteklenmeli, istihdam arttırıcı önlemler alınmalıdır.”

Ekonomiyi yönetmek adına hiçbir yapıcı adım atılmayıp mevcut düzen sürdürülürken yalnızca zam yaparak günü kurtarmaya çalışmanın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Hazine-Sen olarak yapılan zamların ayarının kaçtığını, sürdürülemez düzene ve zamlara karşı yapılacak her türlü eylemi destekleyeceğimizi belirtiriz” ifadelerine yer verildi.

08/01/2020 15:03