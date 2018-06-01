Haziran ayı sohbet toplantısı salı günü
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetimi Kontrolde Yaşam Tarzının Değişikliği; Yaşadıklarım” konulu sohbet toplantısı, 5 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor
01/06/2018
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetimi Kontrolde Yaşam Tarzının Değişikliği; Yaşadıklarım” konulu sohbet toplantısı, 5 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, Ateş Farisoğlu ve Merin Serdarlılı’nın konuk olacağı toplantı, saat 18.00’de K.T. Diyabet Derneği’nin Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa adresindeki yeni ofisinde yer alacak.
Toplantıya üyeler yanında “sağlığına önem veren herkes” davet edildi.