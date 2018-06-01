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Haziran ayı sohbet toplantısı salı günü

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetimi Kontrolde Yaşam Tarzının Değişikliği; Yaşadıklarım” konulu sohbet toplantısı,  5 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor

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01/06/2018

Haziran ayı sohbet toplantısı salı günü
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetimi Kontrolde Yaşam Tarzının Değişikliği; Yaşadıklarım” konulu sohbet toplantısı,  5 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Ateş Farisoğlu ve Merin Serdarlılı’nın konuk olacağı toplantı, saat 18.00’de K.T. Diyabet Derneği’nin Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa adresindeki yeni ofisinde yer alacak.

Toplantıya üyeler yanında “sağlığına önem veren herkes” davet edildi.

 

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TAGS: Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Diyabetimi Kontrolde Yaşam Tarzının Değişikliği; Yaşadıklarım, seminer haziran, haber kıbrıs
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