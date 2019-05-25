Haziran ayı sonunda Ada'nın iki tarafında da 'Alo' denilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Samani, cep telefonlarının adanın tamamında kullanılabilmesi ile ilgili hukuki sorunun aşıldığı bilgisiyle birlikte Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığında toplantı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani BRT’de Gün Ortası’na telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, güven artırıcı önlemlerden biri olan cep telefonlarının Ada’nın tamamında kullanılabilmesi konusunu değerlendirdi.



Meltem Samani, konunun bu kadar uzamış olmasının üzücü ancak hayata geçecek olmasının da sevindirici olduğunu söyleyerek süreci aktardı.



"Güven yaratıcı önlemlerin tümünün hayata geçmesi için üzerine düşen herşeyi yapan taraf olduk başından itibaren, cep telefonlarıyla ilgili siyasi karar yerinde bir karardı. İki tarafın insanlarının yararlanabileceği iki tarafın da çıkarına olan bir yaratıcı önlemdi. Hem gündelik hayatta kolaylaştırıcı olacaktı hem de toplumlar arası iletişimi kolaylaştırmış olacaktı." dedi.



Samani, 2015 yılında siyasi karar alınmasına rağmen Güney Kıbrıs tarafından teknik problemlerin ve siyaseten hangi formülün tanınma engeline takılmayacağı yönünde endişelerin ifade edildiğini bu sorunlar aşıldıktan sonra ise hukuki sorun üzerinde durulduğunu aktardı.



Meltem Samani, hukuki sorunun da aşıldığı bilgisiyle birlikte Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da toplantı yapılacağını söyledi.



“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında Kuzey Kıbrıs’ın iki operatörünün Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone operatörlerinin ayrıca Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun üst düzey yetkililerinin katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek. Kendilerine Rum tarafındaki bu engelin ortadan kalktığı konusundaki bilgiler tekrardan teyit edilecek. Bunun yanında bundan sonraki süreçte Haziran sonuna kadarki ilk ALO’nun telaffuz edilebileceği şekilde bir planlama ile süreci başlatmaları istenecek.” dedi.



Samani, bundan sonraki süreçte ayrı ayrı anlaşmalar imzalanacağını teknik bağlantılar kurulacağını ve Haziran sonunda telefonların iki tarafta da çalışmaya başlamasını beklediklerini ifade etti.



Kuzey Kıbrıs’taki, GSM opertatörlerinin 2015 yılından beridir çok yapıcı bir tavır sergilediğini anımsatan Meltem Onurkan Samani, ancak uzayan süreçte güven yaratıcı önlemin hayata geçeceği inançlarının yitirildiğine işaret etti.



Samani, "gecikme olsa bile bizler hayata geçeceğini söylemeye devam ettik. Cumhurbaşkanımız olumlu davranış ve tutumunu kararlılıkla sürdürdü. Dolayısı ile Pazartesi yapılacak görüşmede herhangi bir sorun çıkmasını beklemiyoruz" dedi.



Güven artırıcı diğer konu başlıklarının sorulması üzerine de Samani, kapılar konusunun gecikmeli de olsa gerçekleştiğini, mayınlarla ilgili güven artırıcı önlemin olumlu şekilde tamamlanmak üzere olduğunu, eğitimle ilgili uzun vadeli programların uygulandığını ayrıca işbirliği mekanizmalarıyla ilgili özellikle suç ve suça ilişkin işbirliği mekanizmasının oluşturulabilmesi çabalarının sürdürüldüğünü söyledi.



BRT