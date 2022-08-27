Hazırlık maçları tam gaz

Futbol liglerinin başlamasına dört haftalık süre kalırken takımlar hazırlık maçlarıyla durumlarını değerlendirme fırsatı buluyorlar.

Bugün Lefkoşa'da oynanan maçlarda sezonun ilk resmi müsabakası Süper Kupa finaline çıkacak takımlar da boy gösterdi.

Mağusa Türk Gücü, K.Kaymaklı karşısında Eray Vudalı, Mustafa Salk, Şenol Şöför ve Emre Özsin'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Doğan Türk Birliği de Göçmenköy ile karşılaştı. Gol pozisyonunun az olduğu maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

K.Kaymaklı-MTG: 0-4

Göçmenköy-DTB: 0-0

Cihangir- G.Gücü: 0-2

TOL- M.A.Yeşilova:4-4

Düzkaya-Yenicami: 0-2

Y.Dumlupınar-Gönyeli: 5-3

Pera L.G.Birliği-Çetinkata:0-1

Lapta-Lefke: 0-2

BÜY-Yalova: 2-2

Yılmazköy- GHE: 1-1

Esentepe-Mormenekşe: 0-2

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27/08/2022 21:14