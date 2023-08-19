Hazırlık Maçlarında Gollü Gün
19/08/2023
Futbol takımları yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarıyla da son durumlarını görme fırsatı buluyorlar.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Çetinkaya-CB G.Gücü: 3-3
M.Karşıyaka- Cihangir: 2-1
Y.Dumlupınar-Y.Boğaziçi:2-4
A.Yeşilova- Türk Ocağı: 0-2
Mormenekşe- Mesarya: 0-1
M.Değirmenlik-K.Kaymaklı: 3-2
Binatlı- Göçmenköy: 1-1
Gönyeli- H.Yılmazköy: 0-3
Düzkaya- Maraş: 1-1
Yalova- G.Halk Evi: 0-2
Esentepe- Lapta: 5-3 (Penaltılar)