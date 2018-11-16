Öğretmenlere müjde

Bakandan öğretmene "ödenek" müjdesi Normal şaftlarda, öğretmenlere "okula hazırlanması" için okullar açılmadan önce ödenmesi gereken "hazırlık ödeneği" ödeniyor. Ödenekle ilgili müjde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından verildi. Özyiğit, karar alındığını ve ödeneğin 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ödeneceğini duyurdu.

Özyiğit, konu ile ilgili şu kısa açıklamayı yaptı:

Bir süredir öncelik belirleyip takipçisi olduğumuz öğretmenlerimizin hazırlık ödeneğini konusunda hükümetimizce bir karara varılmıştır. Buna göre öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerinin tamamı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden önce ödenecektir.