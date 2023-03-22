HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aladığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz." dedi.

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22/03/2023 11:00