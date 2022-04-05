HEAD & SHOULDERS CUP 11 Nisan'da başlıyor…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP isimli tenis turnuvası 11 Nisan’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenecek HEAD & SHOULDERS CUP 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Lisanssız kategorilerinin yer aldığı turnuva Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde 11–27 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği son kayıtların 7 Nisan 2022 de sona ereceği HEAD & SHOULDERS CUP ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde raketler kortlara çıkıyorlar.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2022 21:28