Head & Shoulders Cup Başladı

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12/04/2022

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Head & Shoulders Cup Başladı

KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup 9-10-12-14-16 yaş,13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde GBTK kortlarında gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan

günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

 

9 YAŞ KIZLAR

 

ANASTASİİA ELSHİNA – SAHRA SEVGİ SOFU

4/0 4/0

MELİN AKÇIN – BEREN PİLLİ

0/4 2/4

İLAY GENÇ – DERİN PARALİK

(Derin Paralik) W.O.

ELİZ BARÇIN – LARİN VURAL

0/4 0/4

 

 

9 YAŞ ERKEKLER

 

 

SAİD ZEKİ AVCI – EMRE KURAL

0/2

R.T.

HÜDA ÇELEBİ – ÇAĞ REFİKOĞLU

0/4

1/4

ERBAY DEMİRPENÇE - POYRAZ VURAL

0/4

0/4

 

12 YAŞ KIZLAR

 

 

BEREN BAŞARAN – NEHİR GÜRSES

6/3

7/5

VERA GAZİ – LAVİN PARALİK

1/6

5/7

 

12 YAŞ ERKEKLER

 

 

BARAN BAŞARAN – UYGUR KOÇAK

6/0

6/0

KIVANÇ ÖZTUĞ – ASIM ARAS ASTAN

0/6

3/6

 

 

 

16 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND

 

AKAY ALİ SAĞKANAT – DORUK TAŞELİ

6/1 6/2

 

40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

 

İZZET KANAGA – FRANZ BAUERNHOFER

1/6 6/0 10/6

 

50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

 

NURİ ARSLAN – ZAFER HIDIROĞLU

4/6 6/1 10/6

 

YENİ BAŞLAYANLAR – 1. RAUND

 

SAVAŞ DUMAN – ABDUL RAQEEB RASHID

1/6       2/6

ERAN KEŞANLI – DİNÇ DİNÇER

(Dinç Dinçer) W.O.

RAİF DENKTAŞ – YILMAZ ANDIR

2/6       0/6

 

12/04/2022 19:01
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