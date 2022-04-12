Head & Shoulders Cup Başladı
12/04/2022
KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup 9-10-12-14-16 yaş,13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde GBTK kortlarında gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan
günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR
ANASTASİİA ELSHİNA – SAHRA SEVGİ SOFU
4/0 4/0
MELİN AKÇIN – BEREN PİLLİ
0/4 2/4
İLAY GENÇ – DERİN PARALİK
(Derin Paralik) W.O.
ELİZ BARÇIN – LARİN VURAL
0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER
SAİD ZEKİ AVCI – EMRE KURAL
0/2
R.T.
HÜDA ÇELEBİ – ÇAĞ REFİKOĞLU
0/4
1/4
ERBAY DEMİRPENÇE - POYRAZ VURAL
0/4
0/4
12 YAŞ KIZLAR
BEREN BAŞARAN – NEHİR GÜRSES
6/3
7/5
VERA GAZİ – LAVİN PARALİK
1/6
5/7
12 YAŞ ERKEKLER
BARAN BAŞARAN – UYGUR KOÇAK
6/0
6/0
KIVANÇ ÖZTUĞ – ASIM ARAS ASTAN
0/6
3/6
16 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND
AKAY ALİ SAĞKANAT – DORUK TAŞELİ
6/1 6/2
40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
İZZET KANAGA – FRANZ BAUERNHOFER
1/6 6/0 10/6
50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
NURİ ARSLAN – ZAFER HIDIROĞLU
4/6 6/1 10/6
YENİ BAŞLAYANLAR – 1. RAUND
SAVAŞ DUMAN – ABDUL RAQEEB RASHID
1/6 2/6
ERAN KEŞANLI – DİNÇ DİNÇER
(Dinç Dinçer) W.O.
RAİF DENKTAŞ – YILMAZ ANDIR
2/6 0/6