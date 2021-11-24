Son dönemlerin gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen kripto para borsasında yeni bir vurgun yaşandı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para buhar oldu.

Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirket üzerinden işlem göreb Hecoin'in buharlaştığı sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerinden anlaşıldı.

400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düşen coin yüzlerce kişiyi mağdur etti.

Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Kullanıcılar özellikle sosyal medyadan Hecoin'in reklamını yapan ve öneren fenomenlere sitem etti.

Yaşanan olayın ardından ne kadar paranın buhar olduğu ise bilinemiyor.

İlk olarak kendisine ait mobil uygulaması kapanan firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesapları da kapandı.

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24/11/2021 10:52