Hedef, 500 KM!

Türkiye Bisikletliler Derneği’nin bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği 7 Kasım /10 Kasım tarihleri arasında İstanbul’dan başlayacak olan ve 10 Kasım’da Anıtkabir’de son bulacak olan “ATAM İZİNDEYİZ BİSİKLET SÜRÜŞÜ”ne KKTC Bisiklet Severler Derneği’nden Başkan Hüseyin Akcan, As Başkan Ecvet Orhon, Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Demirkent, Bisiklet Federasyonu As Başkanı Dr. Kandemir Berova, Dış İlişkiler ve BSD Woman Sorumlusu Şerife Akcan da katılacak.

Türkiye’nin 81 ilinden katılımcılar ile İstanbul’dan start alacak olan “ATAM İZİNDEYİZ BİSİKLET SÜRÜŞÜ”nde 4 günde 500 KM yol sürülecek.

10 Kasım günü Anıtkabir’de son bulacak olan sürüş kapsamında KKTC’den götürülen toprak Anıtkabir’e bırakılacak.

KKTC Bisiklet Severler Derneği’nden yapılan açıklamada “Ülkemizi bu Milli sürüşte temsil edecek olmaktan gurur ve onur duyuyoruz” denildi.

04/11/2019 23:52