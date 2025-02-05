Hedef bilinçli sürücü ve güvenli sürüş

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Son aylarda ülkemizde artan trafik kazalarının önüne geçmek ve polisin sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde yer alan araç sürücülerini bilinçlendirmek amacıyla Ercan Havalimanı’ndan ülkemize gelip araç kiralayan sürücülere KKTC’deki trafik kuralları hakkında broşürler dağıtılmaya başlandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından Türkçe ve İngilizce olarak bastırılan ve içerisinde KKTC’deki trafik kurallarını içeren görsel bilgiler yer alan broşürler, havalimanının gelen yolcu bölümünde bulunan kiralık araç işletmelerine verildi.

Kiralık araç işletme sahipleri de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün verdiği broşürleri araç kiralayanlara veriyor. Broşürlerde, trafiğin soldan olduğu, yaya geçitlerinde geçiş hakkının yayanın olduğu, yollardaki hız limitlerine dikkat edilmesi, çemberlerde öncelik hakkının sağdan gelenin olduğu, tüm yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu olduğu, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın yasak olduğu ve araç kiralarken sözleşme kimin adına ise o kişinin aracı kullanabileceği belirtiliyor.

Ercan Havalimanı’nda bulunan polis yetkililer de ülkemize gelen yolculara ve turistlere bu broşürlerden dağıtırken, bu uygulama gerek turistler gerekse araç kiralayanlar tarafından takdir topladı. Ercan Havalimanı’ndaki kiralık araç işletmecileri de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün KKTC’deki trafik kurallarını içeren broşür dağıtımının yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, ülkemizde trafik bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.



Polis Yetkililer: “Doğru bilgilendirme ve bilinçli araç kullanımı önemli”



Polis yetkililer, ülkemize yurt dışından gelen yolcuların geldikleri ülkenin kurallarını bilmelerinin önemine değinerek, trafiğin insan hayatındaki rolünün kazalar arttıkça ön plana çıktığını söyledi.

Yetkililer, insanların trafikte güvenli bir şekilde evlerine gitmelerinin tek arzuları olduğunu kaydederek, bu amaçla yollardaki trafik denetimlerini artırdıklarını belitti.

Trafiğin en önemli unsurunun doğru bilgilendirme ve kurallara uymak olduğunun altını çizen polis yetkilileri, bu amaçla KKTC’ye gelen yabancılara bastırdıkları broşürlerle ülkemizdeki trafik kurallarını hatırlatarak güvenli ve bilinçli seyahat etmelerini istediklerini kaydetti.