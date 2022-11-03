Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atleks Sanverler Ortaokulu'nda Tatlısu Belediyesi'nin de destek verdiği "Hedef Sıfır Atık Atleks Sanverler Ortaokulu Pilot Projesi" bugün düzenlenen törenle başlatıldı.

Proje kapsamında okula bir adet cüce fil, bir adet Akdeniz foku atık toplama maketi ile 12 adet atık ayrıştırma konteyneri yerleştirilerek öğrencilere kısa bilgiler ve ayrıştırma ile dönüştürmenin önemi anlatıldı.

Atleks Sanverler Ortaokulu'nda bugün sabah saat 10.00'daki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden ile Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Sevda Işıktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Işıktaş

Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Sevda Işıktaş, projenin okullarında başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan büyük gurur duyduklarını söyledi.

“Çevre miras değil, gelecek nesillere aktarılacak emanettir” diyen Işıktaş, daha güzel, temiz bir çevre sorumlulukları olduğunu vurguladı.

-Orçan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Hayri Orçan, çok güzel ve anlamlı bir projeye öncülük etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, gelecek için umutlu olduklarını ve Lefkoşa’nın göbeğinde başlatılan projenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Okul müdürü Işıktaş’ın da dediği gibi çevrenin miras değil, emanet olduğunu ifade eden Orçan, "Yaşadığımız coğrafyada çevreye duyarlı gibi görünsek de aslında çok kirletiyoruz" dedi.

Daha yaşanabilir bir çevre için ne yapabileceklerini düşünürken Sibel Tatar’ın çağrısıyla sıfır atık projesi için yola çıktıklarını anlatan Orçan, yakaladıkları ivmeyle Avrupa’da gelinen noktaya bir yılda ulaşıldığını aktardı.

Orçan, projede önemli olanın çöplerin düzenli toplanması değil, çöplerin ekonomik olarak değerlendirilmesi olduğunu ifade ederek, en tehlikelilerinin cam atıklar olduğunu, doğada 2 bin yıl kalabildiklerini, orman yangınlarının en büyük sebepleri olduğunu aktardı.

Orçan, toplanan atıkların bir kısmının geri dönüştürüldüğünü, bir kısmının da ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.

Hayri Orçan, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Uzun

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da, bakanlık olarak genç nesillere, ülkenin temiz, yeşil ve yaşanabilir olabilmesi için eğitim vermenin asli görevleri olduğunu ifade etti.

“Size emanet edilen bu çevreyi sizden sonraki nesillere daha da güzel bırakmanız gerekir” diyen Uzun, her atık türünün farklı noktalarda toplanarak değerlendirilmesi ile hem ülke ekonomisine hem de enerji kaynaklarına katkı sağlanacağını kaydetti.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ise, çok güzel bir projenin uygulaması için toplandıklarını ifade ederek, bu projenin ilkinin Tatlısu Belediyesi’nde başlatıldığını söyledi.

Tatlısu Belediyesi’nin yüzde 75 başarı sağladığı projenin Lefkoşa’daki bir ortaokulda devam ettirilmesinin önemine işaret eden Sibel Tatar, proje hakkında bilgi verdi.

Tatar şöyle devam etti:

“Ülkemizde 2 buçuk milyon yıl önce yaşamış bir cüce fil maketi ve nesilleri tükenmekte olan Akdeniz fok balığı maketi içerisine farkı atıklar toplanacak ve geri dönüşüm ile yeniden üretilecek. Sadece okulda değil, evlerinizden de cam, plastik ve kağıt atıkları da toplayarak buraya getirebilirsiniz.”

Sibel Tatar konuşmasının sonunda, projede katkısı olan herkese teşekkür ederek, bu tür projelerin devlet politikası haline gelmesi temennisini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden çocuklara proje hakkında seminer verdi.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın

Fotoğraf: Erol Uysal

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03/11/2022 13:56