Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi’nin tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde uygulanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleşen “Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi’nin” tanıtımı Tatlısu Zambak Tatil köyünde yapıldı.

Lansman da ilk konuşmayı yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, 5 Haziran Dünya Çevre gününde hayata geçen projenin % 70 oranında başarılı olduğunu ve bölgedeki atıkların en az seviyeye indiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın inisiyatif kullanarak söz konusu projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Orçan, amaçlarının günü kurtarmak değil geleceği kurtarmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığının katkıları ile cam atıklara % 90 başarıya ulaşıldığını ve cam kırma makinesi ile cam atıkların geri dönüştürüldüğünü ifade eden Orçan, atıkların geri dönüştürülmesinin daha yaşanılır bir çevre için şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da sıfır atık hedefi ile Tatlısu’da 5 Haziran Dünya Çevre Gününde söz konusu projeyi başlattıklarını anımsatarak, atıkların dönüştürülmesinin çevrenin yanı sıra ekonomiye de katkı sağladığını söyledi.

Sibel Tatar, plastik atıklarının doğada yok olmasının çok uzun yıllar aldığını ifade ederek, daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti ve projeyi bölge halkına emanet ederek konuşmasını tamamladı.

Projenin tanıtımı sinevizyon gözsterisi ile devam etti.

Projenin tanıtım etkinliği Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden, ardından da Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Hasibe Kusetoğulları’nın sunumu ile son buldu.

BRT

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17/11/2021 16:08