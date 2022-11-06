Hedefi Ölümsüzlüğü Bulmak Olan Laurent Simons 12 Yaşında Doktora Yapacak

Laurent Simons liseden sekiz yaşında mezun oldu, yüksek lisansı 12 yaşında bitirdi ve şimdi doktora yapacak.

Simons, yetenekli ve 145’in üzerinde bir IQ’ya sahip. Çocukluğundan beri tüm okulları hızlı bir şekilde geçerek, altı yaşında ilkokulu ve henüz sekiz yaşındayken liseyi bitirdi. Ayrıca, Anvers Üniversitesinin (Anvers Belçika’nın bir ilçesi) 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu. Bu sayede Lisans eğitimini Anvers’te de kısa sürede tamamlamıştı.

Alexander Simons dpa haber ajansına verdiği demeçte, Belçikalı-Hollandalı çocuğun Max Planck Enstitüsü’nde deneysel fizik alanında doktora öğrencisi olmaya hak kazandı.

Babasına göre, 12 yaşındaki süper zeki Laurent Simons, doktorasını şimdi Münih’te yapacak.

Simons yazın Antwerp’te fizik eğitimini sadece bir yılda yüksek lisans derecesi ile tamamlayarak, yılın başında Münih’te Garching şehrindeki araştırma merkezinde Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü’nde staj yaptı.

Laurent Simons diğer insanların çoğundan daha zekidir.

Orada bir araştırma projesinde yer almasına ve kandaki en küçük kanser hücrelerini tespit etmek için bir lazer( lazerli kimyasal bulucu cihaz) kullanmasına izin verildi.

Daha sonra Hollanda’da Eindhoven’da elektrik mühendisliği okudu.

Laurent Simons Kimdir?

Laurent Simons’un diş hekimi bir ailesi olan Alexander ve Lydia, Simons’ta doğdu ve büyükanne ve büyükbabasıyla Oostende’de büyüdü.

Dört yaşında okula başladı ve altı yaşında ilkokulu bitirdi. Önce Amsterdam’da özel bir liseye gitti. Ancak orada, çok yavaş olan diğer öğrencilerden şikayet etti ve her zaman her şeyi bildiği için ondan şikayet ettiler.

Laurent Simons daha sonra Brugge’de kendisine özel dersler veren bir liseye gitti. Laurent Simons’un özel yeteneği, okuduğu her şeyi hemen hatırlamaktır. Bu sayede Abitur bilgisini sadece iki yılda elde etmeyi başardı. (Abitur, Alman ortaöğretim sisteminde eyalete göre 12 veya 13 yıl eğitim ve son sınıfta yapılan beş ayrı merkezi sınav sonrasında ulaşılabilen en yüksek lise diplomasıdır.)

Lisenin son altı haftasında, Abitur’una zaman ayırmak için her gün bir sınava girdi. Tatillerde Amsterdam’da bir kardiyolog ile staj yaptı ve üstün zekalılar için özel kurslara katıldı. Bir zeka testi, 145’in üzerinde bir IQ gösterdi.

Dünyanın en genç ikinci mezunu Laurent Simons, “En genç olmam umurumda değil. Her şey benim için bilgi edinmekle ilgili.”

Laurent’in uzun vadede çok büyük hedefleri var. Streamz belgeselinin ardından “Dag Alles” ile yaptığı röportajda yakın zamanda “İnsanları ölümsüz kılmayı ya da en azından şimdi olduğundan çok daha uzun yaşamayı hayal ediyorum” dedi.

Temmuz 2021’de, 11 yaşındayken Laurent , Antwerp Üniversitesi’nden en yüksek dereceyle fizik alanında lisans derecesi ile mezun oldu. Üniversitenin bir sözcüsüne göre en yüksek onur olan %85 ile eğitimini tamamladı.

Simons’un ölümsüzlük ile ilgili çok büyük hedefleri var. Ölümsüzlüğün peşinde koşan 11 yaşındaki Laurent Simons, “Bu, vücut parçalarını mekanik parçalarla değiştirme hedefimdeki ilk yapboz parçası. Mümkün olduğu kadar çok vücut parçasını mekanik parçalarla değiştirebilmek istiyorum. Hedefimi bulmak için bir yol çizdim. Bunu büyük bir bulmaca olarak görebilirsiniz. Kuantum fiziği,en küçük parçacıkların incelenmesi yapbozun ilk parçasıdır.”

Simons, lise eğitimini sekiz yaşında 1,5 yılda tamamladı.

Simons, gelecekte, “dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak, beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek” istiyor.

Simons şimdi aynı anda doktorası üzerinde çalışırken Antwerp Üniversitesi’nden Fizik Yüksek Lisans derecesini almaya çalışacak.

Simons Münih’teki Max Planck Enstitüsü’nde deneysel fizik alanında doktora yapacak.

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06/11/2022 22:05