Hedefleriniz neden büyük olmalı?

Eğer büyük hedeflerseniz, büyük için hazırlanırsınız ve büyük sözler verirsiniz. Ve işler pek planladığınız gibi gitmese bile, küçük planlar yapıp hedefinize ulaştığınızdan daha iyi bir durumda olabilirsiniz.

Eğer büyük hedeflerseniz, büyük için hazırlanırsınız ve büyük sözler verirsiniz. Ve işler pek planladığınız gibi gitmese bile, küçük planlar yapıp hedefinize ulaştığınızdan daha iyi bir durumda olabilirsiniz.

1. Mümkün olduğuna inandığınız şeyi değiştirirsiniz

Büyük düşündüğünüzde; zihninizi kendine meydan okumaya zorlarsınız ve yeni şeyler yapmanın yollarını aramaya başlayabilirsiniz.

2. Hızlı öğrenirsiniz

Elbette, daha kolay şeyleri hedefleyebilir ve kendiniz için işi kolaylaştırabilirdiniz. Ancak kendinizi zorlu durumlara sokmak sizi hızlı bir şekilde öğrenmeye ve uyum sağlamaya zorlayabilir. Sorunları başka türlü yapmanız gerekmeyecek şekilde çözmek için yaratıcılığınızdan yararlanmanızı sağlayabilir.

Büyük hedefler belirlemek, sizi bir şeyler yapmak için bir dizi farklı yöntem denemeye iter. Böylece, daha fazla öğrenme fırsatı elde edersiniz ve daha uyumlu olursunuz.

3. Zor koşullarda iyi performans göstermeyi öğrenirsiniz

Hedefleriniz büyük olduğunda, maraton koşucusunun zihniyetini geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir. Yolda aksilikler olacağını bilirsiniz. Zihinsel olarak hazırsınızdır. Kendinizi toparlamak ve devam etmek, dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olur.

4. Hata yapmak size öğrenme fırsatı sunar

Eğer büyük hedeflerseniz, bu nedenle büyük için plan yaparsınız, büyük için hazırlanırsınız ve büyük sözler verirsiniz. Ve işler pek planladığınız gibi gitmese bile, küçük planlar yapıp hedefinize ulaştığınızdan daha iyi bir durumda olabilirsiniz.

5. Heyecanlanırsınız

Hayalinizin peşinden koşmaya karar verdiğinizde, muhtemelen daha çok heyecanlanırsınız. Çünkü aktif olarak istediğiniz hayatı inşa etmek için adımlar atıyorsunuzdur. Gerçekten istediğiniz ve inandığınız bir şey için çalışmaktan gelen derin, içsel motivasyonun gücünü asla küçümsemeyin.

Hayattan ne istiyorsunuz?

Hayattan ne istediğinizi düşünün ve harekete geçin. Unutmayın finansal bağımsızlık veya finansal özgürlük ancak kendinizi konfor alanınızın dışına atarsanız gerçekleşir.

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18/03/2022 13:53