Heidi Trautmann, Girne'deki Uluslararası Mezarlık'taki Duruma Dikkat Çekti

HABER KIBRIS

Heidi Trautmann, Girne'deki Uluslararası Mezarlık'taki üzücü durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Eşinin 2018 yılında vefat etmesinin ardından, mezarlıkta yaşanan olumsuz koşullara dikkat çeken Trautmann, çevrede atılan çöplerin ve zarar gören mezarların olduğunu ifade etti. Mezarlık temizliğine başlamak istediklerini ancak enerjilerinin tükendiğini belirten Trautmann, mezarlıkların kültürel öneme sahip olduğunu ve orada yatan her milletten insanın ülke kültürüne katkı sağladığını hatırlattı. Trautmann, ayrıca vahşi köpeklerin taze mezarları tahrip ettiğini belirtti.

Heidi Trautmann'ın paylaşımı şöyle:

"Eşim 2018 yılında vefat etti mezarı uluslararası mezarlıkta. Lobisi olmayan bu mezarlığa neden özel bir ilgi gösterdiğimi açıklamak için öğrenmek zorunda kaldım. O zamandan beri, mezarlığın bulunduğu ve hala içinde olduğu korkunç koşullar hakkında bir şeyler yapmak için yerel yetkililerle sürekli iletişim halindeyim. Fotoğraf belgeleriyle uzun raporlar teslim ettim ve tepkilere yol açtı. Her taraf kırılan haçlar onarıldı ve yılda bir çimenler kesildi. Ama hepsi buydu.

Ben de şikayet ediyordum mezarlık mesela kumarhanelerden gelenlerin parti yeri olmuş ve diğer gece misafirlerinin mezarlara şişe atan bankları kırıp parti yaptıkları yerde bütün pisliklerini bırakanlar kış aylarında mezarların arasında ateş yakılırdı. Yoldan geçenler atıklarını – şişelerini – yiyecek kutularını – yüzlerce kumarhane kartı – sigara tomurcuklarını – kağıt ve plastik ve neler olmadığını duvarların üzerinden, oturdukları ve durdukları yere atıyorlar. Vahşi köpekler gelip taze mezarları tahrip etmişler.

Su deposu çökmek üzere, gelen su musluğunu bir gecede bozulursa suyu israf etmemek için kapattık. Suyumuzu evden getirmemiz gerekecek.

Ağaç dallarının dikkatsizce kesilmesi sonucu eşimin heykeli hasar gördü ve tamir edilmesi gerekti.

Mezarlığa gelen ziyaretçiler benimle konuşmaya geldiler ve buranın neden bu kadar üzücü olduğunu sordular. Eşini bir yıl önce kaybetmiş bir adam var ve ben düzenli olarak mezarları ziyaret edip bir şeyler yapan.

Şimdi bahçe aletlerini alıp mezarlığı temizlemeye kendimiz başlayalım dedik ama enerjimiz kalmadı. Elimizden geleni yapıyoruz.

Bronz çağında insanlar ölülerine daha iyi bakıyordu ve saygı daha çoktu. Unutmamak lazım ki mezarlıklar bir kültür yeridir, burada yaşayan ve belki de ülke kültürüne bir şekilde katkı sağlayan her milletten insanlar gömülüdür, bu yüzden hepimizin onlara bir şeyler borçlu olduğunu düşünüyorum.

Fotoğraflar kendi adına konuşuyor bence."