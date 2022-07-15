Hekim-hasta ilişkisini bozdunuz, yeniden tesis edin
15/07/2022
Hüseyin Ekmekci
DİĞER YAZILARI
- Başbakan- maliye bakanı arasındaki sorun büyüyor
- Azılı bir suçlu tutuklanıp iade ediliyor. Bu tek başına bir başarı değil
- 19 bin ton ihalesiz yakıt işi tamamen şaibelidir
- Kıb- Tek krizi, çıkar çeteleri için bir fırsata dönüştü
- Basit İhale Oyunlarına Bir Toplum Kurban Edildi
- AKSA’dan kamyonla yakıt taşındı, yetmedi
- Benciller; varsa yoksa kamu maliyesi. Üstelik kimseye de adil davranılmıyor
- Vaka sayıları dev gibi büyürken, sağlık bakanlığı ortada yok
- Devlet organizasyon yeteneği ile birlikte vicdanını da kaybetti
- Tapuda sorun yok, arazi Halil Kartal’a tapulu; ama bahçe olarak... İmar nasıl oldu? Ya ihmaller silsilesi
- TÜM YAZILARI için tıklayınız