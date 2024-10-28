Hekimlerden Şeffaf Soruşturma Çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklerle ilgili yaşanan skandal olayla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddiaların ciddiyetle ele alınması, derhal soruşturulması ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklerle ilgili iddiaların ciddiyetle ele alınarak, ivedilikle soruşturulması, aydınlatılması ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi son derece önemlidir.

Olayın sadece polis tarafından soruşturulması yeterli olmayıp aynı zamanda kapsamlı idari soruşturma da yürütülmesi gereklidir.

Yaşandığı iddia edilen olayla ilgili süreç en baştan incelenmeli, alkolün eczaneden talep şekli, yöntemin güvenirliği, temin süreci, yoğun bakım ünitesinin ilaç ve tıbbi malzeme depolama sistemi, hasta güvenliği esasları, çalışan sayısı yeterliliği, hizmet içi eğitim ve denetim süreçleri, Sağlık Bakanlığı ve idari amirlerin düzenleyici ve denetleyici yönden sorumlulukları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.

Görevi yaşatmak olan biz hekimler yaşananlar karşısında son derece üzgünüz. Olayın aydınlatılması, ihmal veya kusuru olanların belirlenmesi ve gerekli yasal süreçlerin başlatılması hayati öneme sahiptir. Bu süreçte yetkililerle iş birliğine hazır olduğumuzu ve tüm hekimler olarak Yenidoğan Ünitesinde özveri ile çalışan yenidoğan uzman hekimlerimizin yanlarında olduğumuzu, tıbbi ve iş gücü olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Hayatını kaybeden bebeğimizin ailesine başsağlığı diler, tedavisi devam eden bebeklerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.