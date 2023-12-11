Helin cinayeti davasına bir erteleme daha!

Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ davası 18 Aralık 2023 tarihine erteledi.

Gazimağusa Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un 25 Ocak tarihinde öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, bugün yeniden Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı Altundağ’ın avukatı zanlının ailesiyle görüşmeler yaptığını ancak net bir sonuç almadığını belirterek, mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme Başkanı Yargıç Hasan Dağlı ise artık görüşmelerin bir netlik kazanması gerektiğini vurgulayarak, davayı 18 Aralık 2023 tarihine erteledi.