Helin Reessur’un katili Altundağ 5 davadan da suçlu bulundu
24/10/2024
İskele’de 25 Ocak 2023’te hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katli Sefer Buğra Altundağ, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulunup, mahkum edildi.
Sanığa verilecek cezanın açıklanması için oturuma ara verildi.
Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı sanığın suçunu kabul ettiğini, cinayetten vazgeçmeye fırsatı olduğu halde kararından vazgeçmediğini söyledi.
24/10/2024 12:31