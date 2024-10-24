Helin Reessur’un katili Altundağ 5 davadan da suçlu bulundu

ads ads ads ads
24/10/2024

ads
Helin Reessur’un katili Altundağ 5 davadan da suçlu bulundu

İskele’de 25 Ocak 2023’te hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katli Sefer Buğra Altundağ, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulunup, mahkum edildi.

Sanığa verilecek cezanın açıklanması için oturuma ara verildi.

Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı sanığın suçunu kabul ettiğini, cinayetten vazgeçmeye fırsatı olduğu halde kararından vazgeçmediğini söyledi. 

 

24/10/2024 12:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Helin Reessur
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.