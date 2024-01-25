Helin’in annesi Zişan Saltukhan: Adalet istiyoruz

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25/01/2024

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Helin’in annesi Zişan Saltukhan: Adalet istiyoruz

Gazimağusa’da 16 yaşındayken bir inşaatta öldürülen Zehie Helin Ressur ölüm yıl dönümünde anıldı. Zehie Helin Ressur’un ailesi, “Helin’ler ölmesin” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Helin Ressur’un ailesi, "Adalet istiyoruz" ve "Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü" sloganlarıyla Anıt Çemberi'nden Suriçi'nde bulunan Bandabuliya'ya yürüdü.

Yürüyüşün ardından Bandabulya'da etkinlik düzenlendi. Etkinliğe MAKAMER’in yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, ve bazı siyasiler de destek verdi.

25/01/2024 18:17
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TAGS: Helin’in annesi Zişan Saltukhan: Adalet istiyoruz
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