Hellim dosyası aleyhine bir dava daha beklemede

Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak AB tarafından tescil edilmesine yapılan itirazlar çerçevesinde AB Mahkemesinde bir davanın daha beklemede olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Hellim İçin Yeni Tehdit – Büyükbaş Hayvancıların Bir Başvurusu Daha AB Mahkemesi’nde Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescili kararına itiraz ederek AB Genel Mahkemesine başvuran bir grup şirketin davasının geçtiğimiz günlerde reddedilmesine karşın bir başka davanın daha beklemede olduğunu yazdı.

Gazete, “Kıbrıs İnek Besicileri Örgütü, Kıbrıs İnek Besicileri Organizasyonu, Papouis Dairies şirketi, Romanya’da faaliyet gösteren ithalatçı Neomax Sales SRL şirketi ile Avustralya’da faaliyet gösteren FFF Fine Foods Pty Ltd. şirketi” tarafından 10 Temmuz 2023'te açılan davada, hellimin patentinin verildiği AB tüzüğünün iptalinin istendiğini aktardı.

Söz konusu başvuruda hellimin, Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tesciline imkan veren 12 Nisan 2021 tarihli ve 2021/591 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü'nün iptalinin istendiği belirtilirken söz konusu tüzüğün AB normlarıyla ters düştüğü gibi bir dizi argüman öne sürülüyor.

-Küçükbaş hayvancılar karardan memnun

Öte yandan Alithia gazetesi, küçükbaş hayvan besicilerinin hellimin PDO patentinin iptali için açılan davanın AB Genel Mahkemesi tarafından reddedilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre “Küçükbaş Hayvancılar Koordinasyon Komitesi” tarafından konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, başvurunun reddedilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hukuk Dairesi, Tarım Bakanı ve büyükbaş hayvancılara, hellimin PDO olarak tescilinin korunması ve sürdürülmesi için işbirliği yapılması çağrısında bulunuldu.