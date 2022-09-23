Hellim ile ilgili Çalışma Grubu bugün toplanacak

Avrupa Birliği tarafından hellimin (halloumi) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) olarak tescil edilmesinin ardından iki toplumlu Hellim Çalışma Grubu’nun bugün ilk kez bir araya geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi hellimin tesciline ilişkin var olan sorunların masaya yatırılacağı bugünkü toplantının, Dayanışma Evi’nde gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete haberini, Yenidüzen gazetesinde dün yayımlanan haberdeki bilgilere ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Hellim Çalışma Grubu Üyesi Mustafa Ergüven’in bu gazeteye açıklamalarına dayandırdı.

-Kadis

Haravgi gazetesine göre Tarım Bakanı Kostas Kadis, hellim fiyatlarında görülen küçük artışın haklı olduğunu, hammadde fiyatlarında artış varken bunun daha önceden gözlemlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Bir etkinlik çerçevesinde açıklamalarda bulunan Kadis, hellimin MİK olarak tescil edilmesinde öngörülen prosedürlerin bütünlüklü olarak hayata geçirilmesi ve dinginlik aşamasında olduklarını söyledi.

Bir soru üzerine Kadis, derhal karşılık verdikleri küçük bir olayın ötesinde sürece mutlak bir uyumun görüldüğünü ifade etti.

MİK’in korunmasının, gerek Avrupa gerekse AB’nin iş birliği içerisinde olduğu ülkelerde, kalitenin, özgünlüğün ve ürün ticaretinin garanti altına alınması açısından anahtarı teşkil ettiğini söyledi.

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23/09/2022 10:58