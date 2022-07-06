Hellim konusu gündemdeki yerini koruyor

Güney Kıbrıs’taki “Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Örgütü” danışmanının, Birleşik Krallıkta bulunan mahkemeye, Güney Kıbrıs’ın Birleşik Krallıkta sahip olduğu iki ortak “Halloumi” markasının iptal edilmesi başvurusunda bulunduğu haber verildi.

“Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Örgütü” danışmanının, hellimin artık Kıbrıs’la özdeşleşmediği gerekçesiyle bu başvuruda bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bu hareketin, Tarım ve Ticaret Bakanlarının da hazır bulunduğu dünkü toplantıda, büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i kızdırdığını ifade etti.

Anastasiadis’in dünkü görüşmede büyükbaş hayvan yetiştiricilerini, oyunları bir kenara bırakmaya çağırdığını yazan gazete, Anastasiadis’in dün ilgili tüzüğün değişmesinin söz konusu olmadığını aynı zamanda “Menşe İsmi Korumalı” ürünün Hukuk Dairesinin görüşü temelinde uygulanacağının açık ve net olduğunu vurguladığını iletti.

Gazete Anastasiadis’in, gerek büyükbaş hayvan yetiştiricilerini gerek de konuya müdahil olan diğer tarafları, problemlere çözüm bulunması için yetkili bakanlarla aynı masaya oturmaya davet ettiğini de belirtti.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, hellimi “Menşe İsmi Korumalı (MİK) Ürün” olarak tescil eden tüzüğün tam anlamıyla uygulanmasının tartışılamaz olduğuna dair net tezini ortaya koydu.

İnek sütlerinin kullanım dışı kalmaması için yöntemler bulunduğunu da dile getiren Kadis, MİK tüzüğünün tam olarak uygulanmasıyla birlikte bu meselenin tamamen kapacağını ve hellim ürününün, yalnızca ülkede üretilen bir ürün olduğuna kuşku bırakmayacak bir Kıbrıs ürünü olarak tescil edileceğini ifade etti.

Kadis, hükümetin arzusunun bu olduğunu ve Anastasiadis hükümetinin bu uygulamayı takip etmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

-Rum hükümeti masaya ara bir çözüm koymaya yöneliyor

Gazete “Süte Zam ve Kotada Değişiklik- Hükümet Masaya Ara Çözüm Koymaya Yöneliyor” ara başlıkla yer verdiği bir haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, üretilen tüm süt miktarının eldeki tüm alternatif şekillerle değerlendirilmesini, buna paralel olarak da hellimin kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde, net bir Kıbrıs ürünü olarak tescil edilmesini istediğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in konuya müdahil taraflarla yapması beklenen görüşmede, kısaca şunları ortaya koymasının beklendiğini iletti;

“1. Hellimi MİK ürün olarak tescil eden mevzuat ve tüzüğün uygulanması, 2. Tüm üreticilerin MİK ürün olarak hellim üretimiyle ilgili kontrol ve sertifikasyon sistemine kayıt olması ve tüm davaların geri çekilmesi, 3. Hellim ismini taşıyan ve MİK prosedürlerinden geçmeyen tüm ürünlerin kullanılması için iki aylık bir zaman tanınması, 4. Mevzuatın Hukuk Dairesinin ilgili görüşü temelinde uygulanması.”

Bu problemlerin aşılması durumunda, geriye hali hazırda anlaşmazlıkların kayda geçirildiği iki zor mesele kalacağını da yazan gazete, bunlardan birincisinin süt fiyatlarına artış yapılması, ikincisinin ise 2024 yılının Temmuz ayından sonra geçerli olacak olan süt kotasında değişiklik yapılması olasılığının araştırılması olduğunu ekledi.

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06/07/2022 13:26