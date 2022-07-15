Hellim konusunda uzlaşı sağlanamıyor

Hellim’in AB tarafından Menşei İsmi Korumalı Ürün (MİK) olarak kaydedilmesinin ardından Güney Kıbrıs’ta, hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranı konusundaki uzlaşmazlık devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ofisinde dün biraraya gelen küçükbaş hayvancılar ile peynir/hellim üreticileri arasında sert tartışmalar yaşandığını, hayvancıların toplantıyı terk ettiğini yazdı.

Gazete, hayvancılar ve peynir üreticilerinin, 2024 yılından itibaren hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranı konusunda uzlaşıya varmak amacıyla gerçekleştirdikleri toplantının sonuçsuz kaldığını, bunun sonucunda da, 2024 yılı sonrasında hellim üretmek isteyen üreticilerin yüzde 50 oranından küçükbaş hayvan sütü kullanmak zorunda kalacaklarını aktardı.

Hayvancıların, 2024 yılında uygulanması gereken tüzük için beş yıllık yani 2029’a kadar geçiş dönemi önerisi sunulması durumunda, süt oranı için de geçiş döneminin uzatılmasını istediklerini vurgulayan gazete, hayvancıların yüzde 50’lik ihtiyacı karşılayacak üretim miktarına ulaşabilmek için, söz konusu geçiş dönemi boyunca, hellimde kullanılacak süt oranının her yıl yüzde beş olarak arttırılmasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, hayvancıların ayrıca, üretimi arttırabilmeleri için peynir üreticilerinden süte ödedikleri ücrete artış vermelerini de talep ettiklerini belirtirken KEVE Başkanı Hristodulos Angastiniodis’in toplantı sonuçlarını bugün Tarım Bakanı’na sunacağını vurguladı.

Haberde, bugün sonuç alınamaması durumunda Bakanlığın, 1 Ekim 2021 tarihi öncesinde üretilen ve MİK (POP) işaretini taşımayan hellimlerin toplatılması için Pazartesi günü tüm peynir üreticileri ve süpermarketlere yazı göndermek zorunda kalacağı da belirtildi.

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15/07/2022 10:35