Hellim patenti aleyhine dava başvuruları konusunda Hristodulidis’ten yardım bekleniyor

AB Komisyonu tarafından Hellim’in “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK-PDO) olarak üretilmesine izin verilmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına karşın Hellimin içeriğine ilişkin Güney Kıbrıs’ta mevcut itirazların ve ilgili tüzüğe karşı açılan davaların Hellim patentinin geleceğine ilişkin endişeler yarattığı ifade edildi.

Kathimerini gazetesi, “Başkanın Hellim Konusuna Müdahale Etmesi İsteniyor” başlığı altında verdiği haberinde, Hellim’in “Menşe İsmi Korumalı Ürün” onayını almasının üzerinden bir yıl geçmiş olmasına karşın, hellimin içeriğine ilişkin, Rum hayvancılar, süt ve peynir üreticileri ve Sanayi ve Ticaret Odası arasında varılan anlaşmaya itirazların devam ettiğini, geçen Haziran ayında söz konusu anlaşmanın Avrupa Mahkemesi’ne taşındığını yazdı.

Gazete, Rum Büyükbaş Hayvan Üreticileri ile peynir üreticisi “Papuis şirketi” tarafından geçen Haziran ayında Avrupa Mahkemesi’nde dava açıldığını ve dava başvurusunda, söz konusu hellim dosyası ve hellimin içeriğine ilişkin varılan anlaşmanın kendilerini zarara uğrattığının iddia edildiğini aktardı.

Gazete, 2023 yılı sonunda sonuçlanması öngörülen bu davanın, çok uç bir senaryo olsa dahi, hellim dosyasının iptali ve PDO işaretinin kaybedilmesine yol açabileceğini belirterek Rum Peynir Üreticilerinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in girişim başlatmasını ve “Papuis” şirketinin dava başvurusunu geri çekmesini sağlamasını istediklerini vurguladı.

Kontroller yetersiz

Gazete haberinin devamında, bu süreç devam ederken Güney Kıbrıs’ta da hellim üretiminin sürdüğünü ancak hem denetimlerin yetersiz, hem de üreticilerin, hellimin içeriğine ilişkin anlaşmayı kendi istedikleri gibi uyguladıklarının görüldüğünü yazdı.

Rum Meclisi Tartım Komitesi Başkanı Yannakis Gavriil, konuya ilişkin açıklamasında, son altı aylık dönemde 24 kontrol gerçekleştirildiğini ve hellim içeriğini doğru uygulamadıkları tespit edilen üreticilere uyarı ve tavsiyelerde bulunulduğunu söyledi.

Gavriil, kontroller sonrasında bir üreticinin sertifikasını kaybetme noktasına geldiğini, 10 üreticinin ise standartlara uymadıklarının tespit edildiğini belirtirken, birçok vatandaşın ise, restoranların farklı peynirleri hellim olarak sunmaları konusunda şikayetçi olduklarını ifade etti.

Gazete, sonuç olarak, Güney Kıbrıs’ta “Hellim” patentiyle satışta olan ama aslında patente uymadığı için “Hellim olmayan” birçok ürünün bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, kriterleri çiğneyen üreticilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasının da gündemde olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, yurt dışına ithal edilen hellimlerde de kontroller başlatılacağı, gümrük memurlarına, hellim konteynırlarının açılarak içerisindeki hellimlerden örnekler alınması talimatının verildiği vurgulandı.

Hellim ihracatı getirisinde yükseliş

Gazete haberinin devamında, hellim ihracatından elde edilen gelirin bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 11 artış gösterdiğini yazdı.

Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, hellim ihracatından elde edilen gelir Haziran ayında 32,3 milyon Euro olurken, 2023 yılının ilk altı ayı için bu getiri 178,2 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ise bu rakamlar Haziran ayı için 28,5 ve altı aylık dönem için ise 160,5 milyon Euro oldu.