Hellim Stoklarının Muhafaza Edilmesi İçin 890 Bin Euro

ads ads ads ads
15/04/2022

ads
ads
ads
Hellim Stoklarının Muhafaza Edilmesi İçin 890 Bin Euro

 Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun, koronavirüs pandemisi yüzünden elden çıkarılamayan ve peynir üreticileri ile bunların işbirlikçilerinin elinde kalan hellim stoklarının muhafaza edilmesini finanse etmeye karar verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tarım Bakanlığı'nın sunduğu öneriye göre, peynir üreticilerine, etkilerin hafifletilmesi ve artan stoklardan doğan zararın bir kısmının karşılanması için 890 bin Euro’luk bir devlet yardımı ödeneceğini ve destek ödemelerinin Tarım Dairesi tarafından yapılacağını ekledi.

15/04/2022 10:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: güney kıbrıs, hellim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.