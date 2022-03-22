 “Hellim tescili yeni fırsatların önünü açabilir”

Dünya Bankası’nın “2021 yılı Makro Ekonomik İzleme Raporu”nda Kıbrıs Türk ekonomisi İle Kıbrıs Rum ekonomisinin entegrasyonunun her iki tarafa da fayda getireceği üzerinde duruldu.

İki tarafın daha derin ekonomik entegrasyona gitmesi ve daha rekabetçi ve çeşitlendirilmiş bir ekonomi oluşturması fırsatının yakalanmasının avantajları üzerinde durulan raporda, “Daha güçlü ekonomik entegrasyon hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk şirketler için faydalı olabilir” denildi.

Raporda, adanın en önemli tarımsal ürünü olan hellimin, etkisiz makroekonomik politikalardan kaynaklanan temel kırılganlıkların ve rekabet önündeki kısıtların ortadan kaldırılmasına tabi olarak, yeni fırsatların önünü açabileceği kaydedildi.

Raporda, COVID-19 vakalarının tekrar alevlenmesi, döviz krizi, Ukrayna’daki savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçları, artan enflasyon, belirsizlikler ve riskler nedeniyle Kıbrıs Türk ekonomisinin derinden etkilediği ve kısa vadeli görünümün daha önce tahmin edilenden daha zayıf olduğu vurgulandı.

Resmi işsizlik oranında kaydedilen düşüşe rağmen hem işgücüne katılım oranı hem de istihdam oranının, krizin özellikle kadınlar ve gençler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladığı raporda, durumun gençler için daha zorlu göründüğü ve genç işsizlik oranının toplam işsizlik oranından yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu, AB ve Kıbrıs Cumhuriyeti oranlarının oldukça üzerinde olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen ve Dünya Bankası tarafından yürütülen “Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Ekonomik Analiz Programı” kapsamında her yıl hazırlanan “Makroekonomik İzleme Raporu”nun yenisi açıklandı.

Büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma odaklı politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedefleyen raporun 2021 yılı için hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan sayısında, son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeleri analiz ederek, ileriki dönemde ekonomik alanda yaşanması olası senaryolara yer veriliyor.

Raporun bu yılki özel konusu ise “Rekabet Gücünü Artırmak ve Ekonomik Entegrasyonun Teşvik Etmek” olarak belirlendi. Çalışmada, bu yönünde yapılması gereken reformlar incelendi.

“2021 yılı Makro Ekonomik İzleme Raporu”nun ortaya koyduğu bulgu ve analizleri irdelemek amacıyla bugün Lefkoşa Eziç’te iş dünyasının temsilcileri bir çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Dünya Bankası’nı temsilen Program Sorumluları, Goran Tinjic (Güney Avrupa Program Yöneticisi), Julie Biau (Operasyonlar Görevlisi), Stefano Curto (Kıdemli Ekonomist) ve Natasha Rovo’nun

(Ekonomist) hazır bulundu. İş insanları ile gazetecilerin katılıp, sorular yönelttiği ve görüşlerini ortaya koyduğu toplantıda raporun içeriği hakkında geniş bir istişare zeminini oluşturuldu.

“Covid-19 nedeniyle süren toparlanma mücadelesi”

Raporda, Kıbrıs Türk ekonomisinin (KTe) 2020’nin başlarında COVID-19 salgınının başlamasından bu yana toparlanmak için mücadele ettiği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:

“COVID-19 pandemisinin ilk başladığı 2020 yılında GSYH’nın yüzde 16.2 oranında daraldığı Kıbrıs Türk ekonomisi tarihinin en ciddi resesyonunu ve aynı zamanda Avrupa ekonomileri arasındaki en büyük resesyonu yaşamıştır. Öte yandan, 2021 yılında, diğer ekonomilerin toparlanmaya başladığı bir dönemde, Kıbrıs Türk ekonomisi dayanıklılığını test eden istisnai bir siyasi belirsizlik dönemi ve çok sayıda dışsal şok yaşamıştır. Virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması ile birlikte, COVID-19 pandemisi 2021 yılı boyunca Kıbrıs Türk ekonomisini olumsuz etkilemeye devam etmiş, Kıbrıs Türk idaresinin sağlık sistemine, hanehalklarına ve şirketlere sağladığı destek ile birlikte virüsün yayılmasını önlemeye yönelik gösterdiği çabalara rağmen vaka sayısı 2021 sonu itibariyle yeniden zirveye ulaşmıştır. Ayrıca, 2021 yılında yağışların yeniden rekor derecede düşük seviyelere inmesi, 2022 yılının başlarında yaşanan bir dizi deprem, zayıf enerji güvenliği ve yakın zamanda ada genelinde yaşanan bir dizi elektrik kesintisi adanın iklim değişikliğine ve doğal afetlere karşı içsel kırılganlıklarını ortaya çıkarmıştır.”

“TL’nin değer kaybıyla rekor düşeyde yüksek enflasyon”

2021 sonunda, Kıbrıs Türk ekonomisinde kullanılan ‘resmi’ para birimi olan Türk Lirasında (TL) yaşanan büyük değer kaybının etkisiyle rekor derecede yüksek enflasyon kaydedildiğine işaret edilerek, şu bilgiler verildi:

“TL’nin değer kaybının ardından, emtia fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan artış ile birlikte, Kıbrıs Türk ekonomisinde 2021 yılı ortalama yıllık enflasyon oranı yüzde 21’e ulaşmıştır. TL’de halen devam eden ve 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’da başlayan savaşın daha da ağırlaştırdığı değer kaybının etkilerinin hanehalkları ve şirketler için önemli boyutlara ulaşması ve ekonomik toparlanmayı sekteye uğratması beklenmektedir. TL’deki değer kaybının KT enflasyonuna geçiş etkisi oldukça güçlü olmuştur, hatta aynı şokun Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etkiden de güçlü olmuştur. Kıbrıs Türk ekonomisinin yapısının, döviz kurundaki volatilitenin etkisini arttırabileceği çeşitli kanallar mevcuttur. Kıbrıs Türk ekonomisi, küçük bir açık ekonomi olarak, nihai tüketim malları ve ara mallar için ‘ithalata’ güçlü bir şekilde bağımlı olan dengesiz bir dış ‘ticaret’ yapısına sahiptir. Öte yandan, ‘ihracatın’ GSYH içerisindeki payı yüzde 3 ile oldukça küçüktür, dolayısıyla TL’nin değer kaybından elde edilebilecek faydaları sınırlamaktadır. Öte yandan, ‘ihracatın’ yüzde 50’sinin Türkiye’ye yapıldığı düşünüldüğünde, ticaret ortağı olarak Türkiye’ye olan bağımlılık Kıbrıs Türk ekonomisinin genel anlamdaki kırılganlığına katkıda bulunmaktadır. ‘İthalat’ sepetinin bileşimi ve kullanılan faturalama para birimi de Kıbrıs Türk ekonomisinin döviz kuru şoklarına karşı kırılganlığını açıklayabilir; tüketimin, tarımsal girdilerinin ve yatırım mallarının ‘ithalat’ ile karşılanma oranı Türkiye ile karşılaştırıldığında daha yüksektir.”

“Şirketlerin rekabet gücü etkilendi”

TL’deki değer kaybı ve bununla ilişkili olarak ortaya çıkan yüksek enflasyonun sadece Kıbrıs Türk hanehalklarının satın alma gücünü değil aynı zamanda Kıbrıs Türk şirketlerinin Türkiye’deki rakiplerine karşı rekabet güçlerini de etkilediğinin belirtildiği raporda, şu değerlendirme yapıldı:

“TL şokunun tetiklemesi ile birlikte yurtiçi enflasyonda yaşanan artış hanehalkı refahı üzerinde olumssonuç uz bir etki yaratmaktadır ve Kıbrıs Türk toplumunda yoksulluğun ve eşitsizliğin daha da artması beklenmektedir. TL şoku Kıbrıslı Türk şirketler üzerinde çift yönlü bir etkiye sahip olmuştur. Maliyet/arz perspektifinden baktığımızda, ortak bir şok tarafından tetiklenmiş olmasına rağmen, Kıbrıslı Türk şirketlerin Türkiye’deki şirketlere göre daha yüksek enflasyonla karşı karşıya olmaları Kıbrıs Türk şirketlerini dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. Talep perspektifinden baktığımızda ise, Türkiye piyasası KT ürünleri için açık ara ile en büyük pazar olduğundan dolayı, KT şirketler TL’deki değer kaybından fayda elde edememektedir. Bunun yerine, Türkiye’deki şirketler kendi ürünlerinin artan rekabet gücünden yararlanabilmekte ve diğer pazarlara ihracatlarını arttırabilmektedir.”

“2021’de GSYH artışı zorlukla yüzde 4’e ulaştı”

2021 yılında GSYH artışının zorlukla yüzde 4’e ulaştığının tahmin edildiğinin belirtildiği raporda şöyle denildi:

“Bazıları bir yıldan kısa bir süre içerisinde kriz öncesi gelir seviyelerine yeniden ulaşabilen diğer ekonomilerin aksine, Kıbrıs Türk ekonomisinde yaşanan resesyonun şiddetli olmasının yanı sıra, takip eden süreçteki toparlanma da sönük kalmıştır. Mevcut hızla devam ederse, Kıbrıs Türk ekonomisinin kriz öncesi gelir seviyelerine yeniden ulaşması birkaç yıl alacaktır. ‘Turizm’ gibi kilit sektörler ekonominin yeniden açılmasından ve hareketliliğin yeniden başlamasından faydalanmıştır, ancak halen kriz öncesi performanslarının oldukça altındadırlar. ‘Yüksek öğretim’ sektörü de, 2020 yılı ile karşılaştırıldığında özellikle yabancı öğrenciler olmak üzere kayıt sayılarındaki artıştan yararlanmıştır. Öte yandan, tarım sektörü 2021 yılındaki rekor seviyede düşük yağışlardan etkilenmiştir ve narenciye gibi kilit ürünlerin ‘ihracat’ hacminde Eylül 2021 itibariyle 2020 rakamlarına göre yüzde 12 düşüş kaydedilmiştir.”

“Hanehalkları ve şirketler için sağlanan desteğin arttırılması gerekebilir”

Devam etmekte olan krizin sosyoekonomik etkisinin, mali baskıların arttığı bir dönemde hanehalkları ve şirketler için sağlanan desteğin arttırılmasının gerekebileceğine dikkat çekilerek şu bilgiler verildi:

“2021 yılında TL’de yaşanan değer kaybının sonucunda, 2021 yılı ortalama yıllık enflasyon oranı rekor bir seviye olan yüzde 21’e ulaşmıştır. 2022 yılının başları itibariyle, özellikle gıda ve ulaşımda olmak üzere fiyatlar yükselmeye devam etmiştir. Bunda, Ukrayna’daki savaşın da etkisi olmuştur. Gıda enflasyonundaki artış, gelirlerinin de artmaması durumunda bazı hanehalklarını yoksulluğa itebileceğinden dolayı yaratabileceği olası büyük refah ve dağıtım etkileri sebebiyle özellikle endişe vericidir. ‘Muhtaç Yoksullar’, engellilere, eğitim ve sağlık hizmetlerine yönelik programlar gibi transfer programları, yükselen fiyatların olumsuz etkilerini dengelemek için düşük gelirli aileleri desteklemeli/ desteklemeye devam etmelidir. Hedeflemeyi iyileştirmek ve transferleri tek bir program altında birleştirmek, sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında, sistemin etkililiğinin arttırılmasına yardımcı olabilecektir. Artan belirsizlikle birlikte TL’deki değer kaybının etkileri ve enerji krizi ile uğraşan şirketler de desteklerin arttırılmasına ihtiyaç duyabilirler. Fakat desteklerin arttırılmasına duyulan bu ihtiyaç, ‘kamu’ finansmanının COVID-19 salgını ve enflasyonun sonuçlarıyla ilgili olarak zaten önemli bir stres altında olduğu bir zamanda ortaya çıkmaktadır. ‘Kamu’ harcamalarının (yani personel giderleri/ücretleri ve emekli maaşları) en büyük payının enflasyona endeksli olduğu göz önüne alındığında, bunun ‘kamu’ maliyesini baskı altına alması ve bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için gereken mali hareket alanını sıkıştırması beklenmektedir.”

“Kriz, özellikle kadınlar ve gençler açısından işsizliğe neden oldu”

Resmi işsizlik oranında kaydedilen düşüşe rağmen hem işgücüne katılım oranı hem de istihdam oranının, krizin özellikle kadınlar ve gençler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladığının ifade edildiği raporda şu bilgi verildi:

“İşsizlik oranı 2020 yılına göre düşerken, hem işgücüne katılım hem de istihdam oranı önemli ölçüde düşmüş, inaktif durumdaki insan sayısı ise önemli ölçüde artmıştır. Sektörlere bakıldığında, hizmetler sektöründeki işçi sayısında ciddi bir düşüş kaydedilmiştir; bunu sektörlerin sönük toparlanma performansının bir yansıması olarak sanayi sektörü izlemiştir. Tarım sektöründeki işçi sayısında görülen artış bu düşüşlerin çok küçük bir bölümünü telafi edebilmiştir. Kadınlar ve gençler krizin en sıkıntılı yükünü taşımaya devam etmektedir. 2020 yılında iş kayıplarının yüzde 76’sını kadınlar oluşturmuştur ve kadınlara ait işsizlik oranı hem Avrupa Birliği (AB) ortalamasının hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (KC) oldukça üzerindedir. Hizmetler gibi kadın temsilinin yüksek olduğu kilit sektörlerin geride kalması ile birlikte, yakın gelecekte durum daha da kötüleşebilir. Öte yandan, durum gençler için halen zorlu görünmektedir; genç işsizlik oranı toplam işsizlik oranından yaklaşık üç kat daha yüksektir ve AB ve KC oranlarının oldukça üzerindedir.”

“Döviz krizinden önce de şirketler ayakta kalabilme mücadelesi veriyordu”

TL’deki değer kaybının Kıbrıs Türk ekonomisini etkilemeden önce şirketler zaten ayakta kalabilmek için işgücünü azaltarak ve ödemelerini geciktirerek bir toparlanma mücadelesi verdiğinin anımsatıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

“Krizi atlatabilen şirketler şu anda toparlanma sürecindedirler ancak bunun önemli bir istihdam bedeli olmuştur. Dünya Bankası’nın Nisan 2021 tarihli en son İşletme Anketi (ES) sonuçlarına göre, Kıbrıs Türk ekonomisindeki ortalama bir şirketin istihdam düzeylerindeki değişim önemli boyutlara ulaşmış ve pandemi öncesine göre yüzde 20’den fazla düşüş kaydedilmiştir. Bu küçülmede en fazla pay sahibi orta ölçekli işletmeler olmuş, bunları küçük ve büyük ölçekli şirketler takip etmiştir. Şirketler arasındaki finansal sıkıntı artmaya devam etmiş, likiditede yaygın olarak yaşanan azalmanın sonuçlarından birisi, borç ödemelerinin bir bölümünü ertelemek zorunda kalan şirketlerin payındaki artış olmuştur. Şirketler ‘kamu’ desteğine erişebildiklerini bildirirken, kadınların liderliğindeki şirketler bu konuda geride kalmıştır. TL’deki değer kaybı ve devam eden belirsizlikler özel sektörün toparlanmasını daha da geciktirebilir, işletme ve tüketici güvenini baskılayabilir.”

“Salgın, savaş, enflasyon, belirsizlikler, riskler…”

Raporda, COVID-19 vakalarının tekrar alevlenmesi, Ukrayna’daki savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçları, artan enflasyon, belirsizlikler ve riskler nedeniyle kısa vadeli görünümün daha önce tahmin edilenden daha zayıf olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:

“TL’nin gelecekteki zayıflığı ve bunun enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin son derece yüksek düzeydeki belirsizlikler, 2022 yılı GSYH artış tahmini üzerine büyük bir gölge düşürmektedir. Ukrayna’da devam eden savaşın da KT ekonomisi üzerinde -çoğunlukla ‘ticaret’ kanalı ve artan fiyatlar ve belirsizlik yoluyla- doğrudan ve dolaylı ekonomik etkileri olması beklenmektedir. Hasılanın pandemi öncesi trendin altında kalması beklenmekte, kişi başına gelirin yakın gelecekte Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) ve Avrupa Birliği (AB) ekonomileriyle yakınsaması beklenmemektedir. Tahmindeki bu kötüleşme aynı zamanda Türkiye’deki mevcut ekonomik durum ve artan mali baskılar sonucunda yardımların azalması ve mali hareket alanının sınırlanması sebebiyle mali desteğin geri çekilmesi beklentisine ve dış talepteki zayıflamaya da bağlıdır. Son projeksiyonlara göre,1 Türkiye’de 2022 yılında büyümenin önemli şekilde hız kaybederek 2021 yılındaki yüzde 11 seviyesinden yüzde 2 seviyesine inmesi beklenmektedir. Bu arada, KC de dahil olmak üzere Avro bölgesi ekonomileri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ekonomilerinde, Ukrayna’daki savaşın bir sonucu olarak daha yavaş hızda olsa da büyüme devam edebilir. Görünüme ilişkin temel riskler arasında hem iç hem de dış faktörler yer almaktadır. Bir yandan, pandeminin yeniden canlanması, finansal stres, özellikle gıda ve enerji için artan enflasyon ve mali baskılar, yurt içinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Kilit ekonomik sektörlerde artan finansal yüküm1 Dünya Bankası. 2022. Türkiye Ekonomi Monitörü. Dalgalara Karşı Yelken Açmak. Washington, D.C. Dünya Bankası. lülükler nedeniyle finansal risklerin artması beklenmektedir. İklim riskleri ve doğal afet risklerine maruziyetin yanı sıra enerji güvenliği de görünüm için önemli aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Öte yandan, Ukrayna’daki savaşın daha da şiddetlenmesi ve dış koşulların kötüleşmesi, mal ve hizmet ‘ihracatının’ baskılanması yoluyla toparlanmayı tehlikeye atma riskini doğurmaktadır. Türkiye ekonomisi üzerindeki artan stres, KT ekonomisinde daha da ağır hissedilebilir. Yüksek enflasyon ortamında, ücret faturası, emekli maaşları ve transferler mali baskıları arttırmaktadır ve Türkiye ekonomisinin mevcut kırılganlığı nedeniyle Türkiye’den gelen destekte beklenen düşüşün gerçekleşmesi durumunda daha yüksek iç finansman gerekecektir. Azalmakta olsa da ‘kamu’ borcunun büyük bölümünün döviz cinsinden olduğu düşünüldüğünde, TL’de devam eden değer kaybı nedeniyle ‘kamu’ maliyesi daha da zayıflayabilir.”

“Dengesiz dağılım, gelir dağılımdaki uçurum”

Toparlanmanın baskılanmaya devam etmesinin yanı sıra, dengesiz bir dağılım sergilemesi ve gelir dağılımdaki uçurumun hem Kıbrıs Türk ekonomisinde hem de ada genelinde daha da derinleşmesinin beklendiği belirtilen raporda şu bilgiler verildi:

“Büyümede beklenen baskılanma aynı zamanda KT ve KC kişi başına düşen gelirleri arasındaki farkı daha da genişletebilir. Bununla birlikte, KT ekonomisinin zayıf performansı, sadece ekonomik yapının değil, aynı zamanda makro-mali politikaların dayanıklılığı artırma ve şoklara cevap verme konusundaki sınırlı kapasitesinin de bir yansımasıdır. Daha önce tartışıldığı gibi, COVID-19 pandemisi ve TL’deki değer kaybının KT ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmuştur. KT ekonomisinin yapısında, 2020 krizinden en çok etkilenen sektör olan ve COVID-19 pandemisi öncesi KT ekonomisi GSYH’sının yüzde 22›sini oluşturan ‘turizm’ büyük bir ağırlığa sahiptir. Aynı zamanda, Türkiye’nin ‘ihracatta’ yüzde 50 ve dışarıdan gelen ‘turist’ sayısında neredeyse yüzde 80’lik bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde, hem ticaret ortakları hem de ürün bakımından çeşitliliğin düşük düzeyde olması sebebiyle, Kıbrıs Türk ekonomisi dış şoklara karşı oldukça kırılgan durumdadır. TL’nin para birimi olarak kullanılmasını gerektiren mevcut makroekonomik çerçeve, nominal bir çıpa sağlamak yerine makroekonomik oynaklığı ve enflasyonu KT ekonomisine aktarmaktadır. Bağımsız bir para politikasının olmadığı bir ekonomide, şokların etkisini hafifletmek için kullanılabilecek tek kaldıraç maliye politikasıdır. Bununla birlikte, maliye politikası giderek daha konjonktür yanlısı hale gelmektedir ve etkililiğine zarar verecek şekilde ani yükselmeler ve düşüşlerle konjonktürü daha da büyütmektedir. Harcamalar, özellikle ‘kamu’ personel giderleri olmak üzere ağırlıklı bir şekilde katı harcama kalemlerinden oluşmaktadır ve bu durum da yapısal açıklar yaratmakta ve yeni bir krizin ortaya çıkmasına karşı koymak veya çeşitlendirmeyi teşvik etmek için gerekli mali hareket alanını daha da azaltmaktadır. Örneğin, GSYH’nın yüzde 1.1’ini oluşturan ve AB ortalaması olan yüzde 0.36’nın çok üstünde olan cömert ve verimsiz tarım sübvansiyonları bütçe üzerinde artan bir baskı oluşturmakta ve değerli kaynakları altyapı gibi öncelikli harcamalardan uzaklaştırmaktadır.”

“Dayanıklı bir ekonomi için uyumlu bir makro mali çerçeve”

Dayanıklı bir ekonomi için uyumlu bir makro mali çerçevenin uygulanmasının, önümüzdeki dönem için önemli bir öncelik olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Önümüzdeki dönem için, idarenin kilit bir önceliği, daha dayanıklı bir ekonominin yaratılmasını sağlamak için maliye politikası amaçlarının ve duruşunun yanı sıra ‘kamu’ harcamalarının bileşimini değiştirmek olmalıdır. Kısa vadede, bu aşağıdakileri içerir: (i) vergi politikası ve vergi harcamaları, ‘kamu’ harcamaları, mali etki ve teşvik sistemi dahil olmak üzere tam kapsamlı bir ‘kamu’ maliyesi incelemesinin gerçekleştirilmesi; (ii) mali sürdürülebilirliğin ve makroekonomik yönetimin izlenmesine ve garanti altına alınmasına yardımcı olmak için konjonktürel olarak uyarlanan bir mali kuralın ve mali konseyin tasarlanması ve uygulamaya konulması; (iii) gelir vergisi reformunun yanı sıra, yerel yönetimlerin gelir tabanının genişletilmesi dahil olmak üzere yurtiçi mobilizasyonun arttırılması; (iv) ‘kamu’ borçları için bir borç servisi planı geliştirerek ve döviz kuru risklerini azaltarak ‘kamu’ borç yönetiminin iyileştirilmesi; ve (v) gecikmiş yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin 2 Halloumi veya hellim, keçi ve koyun sütü ile birlikte kısmen de inek sütünün karşımı ile yapılan, yarı sert, olgunlaştırılmamış bir peynir türüdür. bir değerlendirmesinin yapılması ve bunların gelecekte birikmesini önlemek için bir raporlama ve izleme mekanizmasının geliştirilmesi. Orta vadede, daha büyüme dostu ve sürdürülebilir bir maliye politikası için özel sektör gelişimini desteklemeye yönelik daha kapsamlı bir strateji ile birlikte hem gelir hem de gider çerçevelerinde daha geniş bir reforma ihtiyaç duyulacaktır.”

“Kırılganlık kaynakları ortadan kaldırılmalı”

Kırılganlık kaynaklarının ortadan kaldırılması aynı zamanda Kıbrıs Türk ekonomisini ve özel sektörünü daha rekabetçi hale getireceği belirtilerek, şöyle denildi:

“Maliye ve para politikalarının etkileri ekonominin tüm seviyelerine ulaşarak işletmeleri ve tüketicileri etkiler. Aynı zamanda, KT şirketlerinin faaliyet gösterdiği iş ortamı, sadece üretkenliği artırmak, iyi işler yaratmak ve yatırım çekmek için değil, aynı zamanda ekonomik çeşitliliği sağlamak ve dar bir üretim tabanı nedeniyle dış şoklara karşı mevcut olan kırılganlıkları azaltmak için de kilit bir rol oynayabilir. Çok ihtiyaç duyulan ancak uzun süredir ihmal edilen yapısal reformların ele alınması, Kıbrıs Türk ekonomisinin, özellikle AB olmak üzere küresel ekonominin sunduğu fırsatları yakalaması için çok büyük önem taşımaktadır. Yapısal reformlar, özel sektörün potansiyelinin tamamını ortaya çıkarmada kilit rol oynar. Bu tür reformlar ekonominin yapısal dönüşümüne yardımcı olurlar ve beşeri ve finansal sermayenin KT ekonomisinin karşılaştırmalı avantajlara sahip olduğu sektörlere ve daha üretken ve yenilikçi sektörlerdeki firmalara akmasını sağlarlar.”

“Hellim tescili benzersiz bir fırsat sunmaktadır”

Hellimin 2021 yılında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilmiş olmasının benzersiz bir fırsat sunduğunun belirtildiği raporda şu değerlendirme yapıldı:

“PDO’nun başarılı bir şekilde uygulanması, Kıbrıs Türk ekonomisindeki tarım şirketlerinin AB pazarına erişimin artmasından yararlanmasına yardımcı olacak ve ekonominin geri kalan bölümü için olumlu bir yayılma etkisi sağlayacaktır. Ancak belki daha da önemlisi, PDO, Kıbrıs Türk idaresinin daha sonra başka sektörlerde de tekrarlanabilecek verimli ve etkili politikalarla birlikte kapsamlı bir sektörel strateji oluşturması için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. KT idaresi ve daha geniş anlamda ‘kamu’ sektörü, şu anda bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin işlerini yapmasını engellemekten ziyade kolaylaştıran uygun bir ortam sağlama rolünü sergileme fırsatına sahiptir ve diğer sektörlerin takip etmesi için bir yol haritası sağlayabilir. Kırılganlıkları azaltmaya yönelik uzun vadeli çeşitlendirme ve gelir ve yaşam standartlarında yakınsama sürecini yeniden başlatmaya yönelik uzun vadeli sürdürülebilir büyüme, ancak odağı kısa vadeli reaktif bir yaklaşımdan uzun vadeli proaktif bir stratejiye kaydırarak mümkün olacaktır.”

Kıbrıs Türk ekonomisinin, Kıbrıs Rum ekonomisiyle daha derin ekonomik entegrasyon yoluyla daha rekabetçi ve çeşitlendirilmiş bir ekonomi oluşturma fırsatlarını ve zorluklarının araştırıldığının belirtildiği raporla ilgili şu bilgi verildi:

“Potansiyel ekonomik ve sosyal faydalarına rağmen, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum ekonomileri nispeten düşük ekonomik entegrasyona sahiptir ve 2004 Yeşil Hat (YH) Tüzüğü, yerel olarak üretilen malların hangi koşullarda Yeşil Hattı geçebileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, (gelecekte yapılacak bir analizin kapsamıolacak olan) düzenleyici ve düzenleyici olmayan kısıtlamalar nedeniyle, mevcut Yeşil Hat ticareti hem ticaret hacmi hem de bileşimi bakımından, muhtemelen Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk ekonomileri arasındaki üretim olanaklarının ve ticaret olasılıklarının önemsiz bir payını oluşturmaktadır, dolayısıyla bu analizin kapsamı bu şekilde belirlenmiştir. Doğu Akdeniz’de aynı ada üzerinde yer almalarına, dolayısıyla benzer iklim koşullarına sahip olmalarına ve AB ve Orta Doğu gibi ticaret ortaklarına benzer uzaklıklarda bulunmalarına rağmen, iki ekonomi önemli ölçüde farklı ticaret ortaklarına ve ürün yapılarına sahiptirler. Kıbrıs Türk ekonomisi, özellikle Türkiye olmak üzere yükselen ekonomilerle daha yakın bir şekilde bütünleşirken, Kıbrıs Cumhuriyeti özellikle AB’de yer alanlar olmak üzere yüksek gelirli ekonomilerle daha yakın bir şekilde bütünleşmektedir. Daha sonra tartışılacağı gibi, tercihli/bölgesel ticaret anlaşmaları ve diğer uyuşmazlıklar, özellikle 2004 yılından bu yana olmak üzere iki ekonomi için farklı ‘ticaret’ kalıplarının geliştirilmesinde kilit bir rol oynamıştır. Ürün alanında, Kıbrıs Türk ekonomisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden daha az komplike ve sofistike ürünler üretmektedir. İkili ticaret verilerine dayalı olarak, ekonomik entegrasyon fırsatları sağlayabilecek ürünleri belirlemek mümkündür: (i) diğer ekonominin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünlerle ilişkili üretim yeteneklerini edinerek, her iki tarafın da birbirinden bir şeyler öğrenebileceği en karmaşık ve ilişkili ürünler - bilgi yayım kanalı; (ii) şu anda üçüncü ekonomilerden ithal edilen ancak ada içinden daha verimli bir şekilde tedarik edilebilecek ürünler - ada içi ticaret entegrasyonu ve sofistikasyon kanalı; ve (iii) her iki ekonominin de daha komplike ürünlere geçmesine olanak tanıyacak tamamlayıcı üretim yetenekleri – sinerji kanalı.”

“Daha güçlü ekonomik entegrasyon Kıbrıslı Rum ve Türk şirketler için faydalı olabilir”

Daha güçlü ekonomik entegrasyonun hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk şirketler için faydalı olabileceğinin belirtildiği raporda şu bilgiler verildi:

“İlk olarak, şu anda Kıbrıs Rum şirketleri tarafından üretilerek ihraç edilen, Kıbrıs Türk şirketlerinin de hakkında bir şeyler öğrenebileceği 200›den fazla ürün mevcuttur. KR şirketleri için benzer öğrenme fırsatlarının sayısı çok daha az olsa da (sadece 14 ürün), KR şirketleri, KT şirketlerine şu anda diğer ekonomilerden temin edilen ürünleri tedarik ederek önemli faydalar elde edebilirler. Yeşil Hattın iki tarafı arasındaki ticaretin önündeki düzenleyici ve düzenleyici olmayan kısıtları ortadan kaldırmak, ada içi ticaretin önünü açacak ve bir yandan hem KT hem de KR şirketlerinin üretimi için maliyet etkin bir çözüm sunarken, aynı zamanda sosyoekonomik entegrasyonu ve bilgi yayılımını/aktarımını destekleyecektir. Son olarak, değer zincirinde güçlerini birleştirerek, ada bir bütün olarak daha gelişmiş ürünlere geçebilir ve bu da tüm Kıbrıslılar için daha fazla ve daha iyi işler yaratılmasına yardımcı olabilir. Potansiyel ücret ve istihdam etkilerini tam olarak değerlendirmek için daha fazla çalışma yapılması gerekmekle birlikte, bu çalışma, daha fazla istikrar ve sosyal uyum, daha az dışa bağımlılık ve yeni ticaret ortakları ve büyüme fırsatları bakımlarından, hem KT ekonomisi hem de her iki ekonomi için önemli potansiyel ekonomik kompleksite kazanımları elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir.”

“Hellim yeni fırsatların önünü açabilir”

Adanın en önemli tarımsal ürünü olan halloumi/hellimin, etkisiz makroekonomik politikalardan kaynaklanan temel kırılganlıkların ve rekabet önündeki kısıtların ortadan kaldırılmasına tabi olarak, yeni fırsatların önünü açabileceğinin belirtildiği açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Halloumi/hellim, teknolojik işbirliği ve ekonomik entegrasyon, ortak büyüme olanakları ve karşılıklı öğrenme için fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, şu anda KT ekonomisi süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılan makineleri ağırlıklı olarak Kıbrıs dışından ‘ithal’ etmektedir; bununla birlikte, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu ürün için açık bir karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla, Yeşil Hattın iki tarafı arasında süt ürünü makineleri ticaretinin artması her iki taraf için de kazançlı olabilir. Ayrıca, Kıbrıs Türk ekonomisindeki üreticiler için halloumi/hellim ‘ticareti’, hem hacim (Kıbrıs Rum ekonomisinin halloumi/hellim ihracatından yedi kat daha düşüktür) hem de değer bakımından (ticaret ortaklarının gelir düzeyi düşünüldüğünde) potansiyelin oldukça altındadır. Bunun nedenleri arasında, Kıbrıs Türk ekonomisinin düşük rekabet gücü ve etkisiz ‘ticaret’ ve para politikalarıyla ilişkili temel kırılganlıklar yer almaktadır. KT ekonomisinin bu politika engellerini ortadan kaldırma potansiyelini değerlendirmek güç olsa da, karşı olgusal bir analiz, Kıbrıs Rum şirketlerinin Kıbrıs Türk şirketleriyle aynı sürtünme etkileri ile karşı karşıya kalmaları halinde, mevcut ihracatlarının yüzde 75’e kadar azalabileceğini göstermektedir. Bu tespit, Kıbrıs Türk ekonomisinin AB ile entegrasyonun derinleştirilmesinden tam olarak yararlanabilecek şekilde politikalarını geliştirmesinin önemini göstermektedir.”

“İdare, Yeşil Hat ticaretinin kolaylaştırılması üzerinde odaklanmalı”

Ülke idaresinin, makro-mali kırılganlıkları ortadan kaldırmanın ötesinde, idari yüklerin azaltılması ve Yeşil Hat ticaretinin kolaylaştırılması üzerinde odaklanması, aynı zamanda Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk özel sektörleri arasında herkesin faydalanabileceği çözümler üzerinde diyalog oluşturulması gerektiği belirtilen raporda şu bilgiler verildi:

“Günümüzde artık başta küçük ölçekli çiftçiler olmak üzere üreticileri koruma amacına hizmet etmeyen mevcut mali teşvik çerçevesinin elden geçirilmesi yoluyla bir paradigma değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün, mali teşvikler sadece daha etkin kullanım alanlarına yönlendirilebilecek değerli mali kaynakları başka alanlara yönlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomide bozulmalara yol açarak, gelişmek için desteğe ihtiyaç duymayan sektörlerde rantlar yaratmakta veya ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda olmayan sektörleri ve ürünleri korumaktadır. Rekabetçi bir özel sektörün oluşturulabilmesi için, KT idaresinin yetki alanında olan ve daha geniş politik ekonomi bağlamından bağımsız olarak uluslararası en iyi uygulamalar ve AB müktesebatı ile uyumlaştırılması gereken iş düzenlemeleri ve prosedürlerinde reform yapılması gerekecektir. ‹İthalat› ve Yeşil Hat ticareti ile ilgili düzenlemeye özel ilgi gösterilmelidir. Düzenleyici belirsizliklere ve diğer hantal prosedürlere ek olarak, KT idaresi tarafından KT ekonomisine giren ürünler için uygulanan ön izin ve lisans gereklilikleri, fiyatların artmasına katkıda bulunarak, tüketicileri cezalandırmakta ve yerel rekabet gücünü aşındırmaktadır. Yeşil hattın iki tarafı arasındaki ticareti engelleyen, uzun süredir devam eden kısıtlamalara yönelik tüm Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek çözümleri desteklemek için, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk özel sektörleri arasında bir diyalog çerçevesi oluşturulabilir.”

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22/03/2022 20:43