Hellim üretimi için Damızlık Koyun Projesi’ne son müracaat tarihi 31 Ocak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hellim üretimi için uygun nitelikte süt üreten damızlık koyun ve koçların ülkeye getirilmesi için son müracaat tarihini 31 Ocak olarak açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, damızlık değeri yüksek ve ıslah edici Asaf ırkı koyun ve koçların yurt dışından teminini hedefleyen projeden faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken koşulları da bildirdi.

Proje, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Kooperatifi ve Merkez Bankası arasında imzalanacak protokollerle, hellim üretimi için gerekli olan süt miktarını artırmak ve süt kalitesini iyileştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Projeyle yerel koyun sürülerinin genetik kapasitesi geliştirilerek süt verimi ve kalitesinde süreklilik de hedefleniyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında ülkede küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10 oranında bir artış yaşanmasına rağmen, bu artış daha çok et verimi üzerinde gerçekleşmedi ve ithalat ihtiyacı doğdu. Bu çerçevede, hellim üretimi için uygun nitelikte süt üreten damızlık koyunların ülkeye getirilmesiyle hem üretimin sürekliliği sağlanacak hem de yerel sürülerin genetik kapasitesi üzerine olumlu etkiler yaratılacak.

Proje kapsamında ithal edilecek damızlık koyun ve koçlar için üreticilere faiz destekli kredi imkanı sunulacak. Bu krediden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar şu şekilde belirlendi:

“KKTC vatandaşı olmak.

Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bir küçükbaş hayvan işletmesi/barınağına sahip olmak.

Barınağın mülkiyet durumunu belgelendirmek.

Belediye veya Kaymakamlık ’tan uygunluk izni alınması.

En az 50 anaç küçükbaş hayvana sahip olmak.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’ne kayıtlı olmak.

Sigorta ve vergi borcunun bulunmaması.

Barınağın hayvan refahı ve sağım koşullarına uygun olması.

Süt Endüstrisi Kurumu’na süt veriyor olmak (avantaj sağlayacaktır).

18-40 yaş aralığında olmak (avantaj sağlayacaktır).”

Her başvuru sahibi minimum 20 maksimum 300 baş ithal hayvan alabilecek. Başvuru yapmak isteyen üreticiler, gerekli formları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmî internet sitesinden (http://tarim.gov.ct.tr/), Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü resmi internet sitesinden (http://hayvancilik.gov.ct.tr/) ya da Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerinden temin edebilecek.

Başvurular, Hayvancılık Dairesi’ne şahsen yapılacak. Son müracaat 31 Ocak 2025 mesai bitimine kadar yapılabilecek ve Komisyon tarafından değerlendirilip uygun bulunan başvuru sahipleri projeden yararlanabilecek.

Üreticilerin finansman ihtiyacı için gerekli krediler ise faiz destekli olacak ve ilgili bankanın belirlediği belgeler çerçevesinde sağlanacak.