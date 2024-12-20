Hellim üretiminde Kıbrıs sütünün tanımlanmasına yönelik bir yöntem geliştirildi

Güney Kıbrıs’ta Sığır Besicileri Örgütü'nün (POA) İngiltere’de bulunan bir laboratuvarla iş birliği içerisinde hellim üretiminde Kıbrıs sütünün güvenilir bir şekilde tanımlanmasıyla ilgili bir yöntem geliştirdiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Devletin Yapması Gerekeni Sığır Besicileri Yaptı- Hellim Üretiminde Kıbrıs Sütünün Tanımlanmasına Yönelik Bir Yöntem Geliştirdiler” başlıklı habere göre, geliştirilen yöntemle piyasadaki hellimlerde süt tozu veya Kıbrıs dışından gelen bir süt kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor. Bunun hükümet birimlerinin yıllardır geliştirmeye çabaladığı bir yöntem olduğunu ifade eden gazete, bunun dün düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldığını belirtti.

Rum Sığır Besicileri Örgütü'nün bu yöntemin geliştirilmesi için “Nordex Food Group" (Futura) ve “Food Forensics” ile iş birliği yaptığını yazan gazeteye göre, “Food Forensics” laboratuvarı teknik hizmetler müdürü Mark Hughes’in basın toplantısında yaptığı açıklamada söz konusu yöntemin üretimin menşeini ve yerini belirten stabil izotop oranı analizine dayandığını söyledi.

Yöntemle ilgili olarak beş izotop kullandıklarını kaydeden Mark Hughes, bunları sütün kökeniyle bağlantılı olan oksijen ve hidrojen; iklim, ürünün rakımı ve hayvanın beslenmesiyle ilgili bilgiler veren karbon izotopu; kıyıdan ne kadar uzak oldukları ve gübre kullanıp kullanmadıklarıyla toprakla ilgili bilgiler veren azot ve kükürt izotopu olarak sıraladı.

Mark Hughes izledikleri prosedürü de izah ederek, Rum kesiminin çeşitli yerlerindeki inek ve koyun-keçi çiftliklerinden süt numuneleri, aynı zamanda piyasadaki hellimler ve Menşe İsmi Korumalı ürün sertifikası olmayan “ızgara peynirlerden” numuneler aldıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra Avrupa ve dünyanın çeşitli bölgelerinden süt örnekleri topladıklarını da ifade eden Hughes, şimdilik oluşturulan veri tabanının KKTC’den numuneleri içermediğini belirtti.

Hughes açıklamasında veri tabanının büyümesi ve sürekli geliştirilmesinin önemine de işaret etti.

Öte yandan bilimsel testin başarılı bir şekilde uygulanmasının, söz konusu yöntemin ISO17025 ile akredite edilmesine yol açacağı kaydedildi.

Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı, AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil ise, büyük ve küçük baş hayvan besicilerine, veri tabanının güçlendirilmesi amacıyla bilgilerini vererek girişime katılmaya çağırdı. Gavriil, hellim üretimindeki süt tozu kullanımının sona ermesi için kontroller yapılmasının önemine de işaret etti.

Rum Sığır Besicileri Kalite Müdürü Nasia Aleksandru ise açıklamasında, hellim üretiminde süt tozu kullanılmasının aynı zamanda hellimin Kıbrıs kökenli olmayan bir sütten üretilmesinin sektörü uzun zamandır rahatsız ettiğini kaydetti.

Aleksandru, süt üreticileri açısından hellim üretimindeki sütün kökeninin tanımlanması imkanının ve bu şekilde Kıbrıs sütünün korunmasının hayatta kalma meselesi olduğunu da savundu.