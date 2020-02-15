Hellim Üretimindeki Küçükbaş Hayvan Sütü Oranı Ele Alındı

Rum Tarım Bakanlığı ile Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranının arttırılmasının sağlanması amacıyla dün bir toplantı gerçekleştirdiler.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile Rum peynir üreticileri birliği üyeleri arasında, hellim üretiminde kullanılması öngörülen küçükbaş hayvan sütü oranına ulaşılabilmesi konusunun ele alındığını yazdılar.

Habere göre, peynir üreticileri birliği üyeleri dünkü toplantıda, konuya ilişkin küçükbaş hayvan besicileri ile ortaklaşa bir plan hazırlamayı ve önümüzdeki hafta Kadis’e sunmayı taahhüt ettiler.

Kadis ise, hellim üretiminde şu anda yüzde 20 olan küçükbaş hayvan sütü kullanım oranının, uzlaşı olmaması durumunda yüzde 25’e çıkarılacağı konusunda üreticileri uyardı.

Gazete haberinin devamında, AB’de Menşei Korumalı Ürün tescili için hazırlanan ancak uzun zamandır beklemede olan Hellim Dosyası konusunda Rum tarım bakanlığının girişimlerinin sürdüğünü de yazdı.

Habere göre Kadis konuya ilişkin açıklamasında, hellim dosyasının nasıl ilerleyebileceğine ilişkin adımların ele alınması talebini içeren bir mektubu, AB Tarım Komiserine gönderdiklerini ve konuya ilişkin bir toplantı talep ettiklerini vurguladı.

15/02/2020 15:21