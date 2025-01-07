Hellim üretimine yönelik damızlık değeri yüksek koyun ırkı ithal edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütüne olan talebin artması nedeniyle, damızlık değeri yüksek koyun ırklarının yurt dışından ithal edilmesine karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10’luk bir artış olduğu ancak süt veriminde beklenen düzeye ulaşılamadığı, bu nedenle damızlık değeri yüksek koyun ırklarının yurt dışından ithal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Önemli bir projenin hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, ithalatın Hayvancılık Kooperatifi tarafından yapılacağı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Kooperatifi ve KKTC Merkez Bankası arasında imzalanacak protokollerle de destekleneceği kaydedildi. Bu girişimle, yerel sürülerin genetik kapasitesinin artırılması, süt veriminin yükseltilmesi ve hellim üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılmasının hedeflendiği dile getirildi.

-Proje detayları ve başvuru şartları…

Hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla başlatılan projede, özel ve tüzel kişilere faiz destekli kredi sağlanacak.

Bu çerçevede, başvuru yapmak isteyen kişilerin KKTC vatandaşı olmaları, Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bir işletmeye sahip olmaları ve en az 50 küçükbaş anaç hayvan bulundurmaları gerekiyor.

Ayrıca, işletmelerin hayvan refahına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri ve süt soğutma zincirine uygun altyapıya sahip olmaları öncelikli şartlar arasında yer alıyor.

Proje kapsamında, her başvuru sahibi 20 ile 300 baş arasında hayvan ithalatı yapabilmek için başvuru yapabilecek.

Başvurular, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan formlar doldurularak, Hayvancılık Dairesi’ne iletilecek. Komisyon tarafından incelenen başvurular, uygun bulunan projelerden yararlanma hakkı kazanacak.

Hellim üretiminde sürdürülebilir artışı sağlamak ve süt kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen projede, ithal edilecek koyun ırkı için gereken finansman ise faiz destekli kredi aracılığıyla sağlanacak.

Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, başvurularını bankanın belirlediği belgelerle tamamlayabilecek.