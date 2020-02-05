Hellimde İngiltere'den sonra hedef AB

Hellim ürününün marka isminin İngiltere’de geri kazanılmasından sonra Rum hellim tüccarlarının Rum Başkanlık Sarayı’nda hellim konusunu masaya yatırdıkları ve AB’da marka ismine yaptıkları itirazı geri çekme kararı aldıkları haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre tüccarlar itirazlarını geri çektiği için hellimin marka isminin İngiltere’de geri kazanılacağı geçen Eylül ayından beridir beklenen bir şeydi. Şu anda geriye sadece İngiltere’nin telif hakları prosedürünün tamamlanması kaldı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmenin ardından tüccarlar, marka ismi için AB’deki itirazlarını geri çekme kararı aldı, ancak Avrupa Komisyonu’nda incelenmesi beklenen Hellim Dosyası’na itirazlarını geri çekmedi.

Hellim ürününü uluslararası alanda pazarlayan şirketlerin ana amacının, Hellim Dosyası’nın sorunlu gördükleri çeşitli yönlerini tartışmaya açmak ve sorunların mümkün mertebe aşılmasını sağlamak olduğunu belirten gazete, tüccarların hellim üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesini sağlayarak, karlarını artırmak istediklerini yazdı.

Tüccarların, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıda Rum yönetiminin hellim meselesini yönetme planını dinlemek istediklerini yazan gazeteye göre, Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in “bakanlığın stratejisinin, hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescil edilmesi ve tescilden sonra da değişiklik yapılması olduğunu” söyledi.

Tüccarlar, değişikliklerin nasıl başarılacağını ve aradan geçecek iki yıllık süre zarfında ne olacağını görmeyi bekliyor.

05/02/2020 13:33