Hellimin coğrafi tescili Avustralyalı ve Yeni Zelandalıları üzdü

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı üreticilere Hellim-Hallumi’ye coğrafi tescil vermesi nedeniyle Avustralya ve Yeni Zelanda peynir üreticileri üzüldü.

Yeni Zelanda Uzman Peynir Üreticileri Başkanı (Specialist Cheesemakers Association) Neil Willman, Yeni Zelanda'nın peynir yapımcıları topluluğunun Avrupa Birliği'nin dünya çapında genel ve yaygın olarak kullanılan peynir terimlerini korumaya devam etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Neil Willman, Yeni Zelanda'da üretilen hellimlerin oradaki tüketiciler arasında popüler olduğunu ve ümit verici bir ihracat olduğunu söyledi.

Neil Willman, ülkenin peynir yapımcı topluluğunun, AB'nin dünya çapında genel ve yaygın olarak kullanılan peynir terimlerini korumaya devam etmekten endişe duyduğunu söyledi.

Willman, "Bu, Yeni Zelanda gibi peynir, gruyere, havarti ve hellim gibi peynirlerin yaygın olarak tüketildiği ve jenerik olarak kabul edildiği yerlerde gıda üretiminin mirasını ve evrimini aşındırıyor" dedi.

Hellim ile yapılan gelişme, AB dışındaki önemli küresel üretime rağmen, havarti gibi peynirlerin son kayıtlarının arkasından hızlı bir şekilde devam ediyor.

NewstalkZB'ye göre AB, blok ve Yeni Zelanda arasında devam eden bir serbest ticaret anlaşması için devam eden müzakereler yoluyla coğrafi göstergeleri korumak için Yeni Zelanda'nın düzenleyici ayarlarında değişiklik yapılmasını talep ediyor.

AB, beyaz peynir, gruyere ve gorgonzola gibi tanınmış peynirler de dahil olmak üzere 2.200 gıda, şarap ve alkollü içecek için koruma talep etti ve gelecekte korunacak ek şartlar için hükümler arıyor.

Yeni Zelanda Süt Şirketleri Derneği (DCANZ) Başkanı Kimberly Crewther’e göre bu, Yeni Zelanda'nın yerel peynir üretimini ve özellikle gıda modasından etkilenen ve hızla gelişen Asya gibi peynir pazarlarına ihracat fırsatlarını sınırlayacak.

Bu ayın başlarında benzer endişeler, milyonlarca dolarlık zarara dayanacağını iddia eden Avustralya süt endüstrisi tarafından da dile getirildi. Avustralya Süt Endüstrisi Konseyi Başkanı Terry Richardson, AB'nin Avustralyalı çiftçilerle çeşitli peynir isimleriyle ilgili sorunları halihazırda gündeme getirdiğini söyledi.

Richardson, "Anlaşma kesinleştikten sonra bu listeye ekleme yapma olanağını açtılar ve bu çok ileri gidiyor," dedi. Raporda, Avustralya'nın bölgeler arasındaki ticareti düzene sokacak kuralları belirleyecek bir serbest ticaret anlaşması için AB ile müzakerelerde bulunduğu belirtildi.

Richardson, “AB, Avustralya'nın dördüncü en büyük ticaret ortağıdır. Peynirin menşei önemsizdir çünkü adı geneldir ve Kıbrıs'taki bölge ile değil, belli bir tadı, dokusu ve işlevselliği ile ilişkilidir" dedi.

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30/04/2021 10:06