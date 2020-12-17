Hellimin “Izgarella” adıyla sunulması tepkiyle karşılandı

Türkiye’de bir firmanın hellimi “Izgarella” adı altında piyasaya sunması tepkilere neden oldu.

Türkiye ve Orta Doğu’ya ihracat yapan Akgöl Süt Ürünleri Sanayi direktörlerinden Hüseyin Gürün konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hüseyin Gürün, “Kıbrısımızın yenilebilir mirası olan Hellim'i "Izgarella" adı altında Sütaş firması tarafından üretilip satışa sunulması tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır” dedi.

Akgöl Süt Ürünleri Sanayi direktörlerinden Hüseyin Gürün'ün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketimiz AKGÖL’ün 42 yıldır üretip, ülkemize, Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye ihracının yapıldığı, Kıbrısımızın yenilebilir mirası olan Hellim'i "Izgarella" adı altında Sütaş firması tarafından üretilip satışa sunulması tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır.

Avrupa Birliğininde hellimin sadece ve sadece Güney Kıbrıs'ın coğrafi tescil alma çabası bulunmaktadır. Buna rağmen KTSO'nın yoğun uğraşları ve çalışmaları sonucu "hellim" ve "halloumi" isimlerinin " Kıbrıs'a özgü coğrafi tescilini Türkiye'de almış bulunmaktayız.

Sütaş gibi köklü bir firmanın sadece isim değişikliğine giderek böyle bir mirası ve tarihi bilinçsizce üretime sürmesi bizleri derinden üzmüştür. Biz AKGÖL olarak, 42 yıldır yerli üretime verdiğimiz maddi ve manevi desteğe devam edeceğiz”.

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17/12/2020 12:32