Hellimin Lüks Tüketim Maddesi Olacağı Kimin Aklına Gelirdi?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, aslında dün, tüm siyasetçilerin düşünüp de söyleyemediğini, herkesin gözünün içine bakarak söyledi: Vatandaş bu kadar ağır şekilde ekonomik zorluklarla boğuşurken, açıkçası oy istemeye utanıyorum

Bunun tüm siyasetçiler için geçerli olduğun düşünüyorum. Kolay değil, aday olacaksınız, kazanmak isteyeceksiniz ama ülkedeki tablo da bu, üstelik de siyasetle ne kadarını değiştireceğiniz de başka bir tartışma konusu

Kıbrıslı Türkler üzerindeki ekonomik yük giderek artıyor. Döviz bir dengede durmadığı gibi, artan kurların etkisini henüz yaşamadık. Şu an küçük küçük zamlar, göreceksiniz 1-2 aya kartopu gibi büyüyerek üzerimize gelecek. Bunun altından kalkması da zor

Düşünsenize, bir tek hellim yaklaşık 20 TL. Hellimi keserken artık vatandaşın eli titriyor. Almaktan vazgeçiyor. Oysa bu ülke tarım ülkesi, koyun bizim, inek bizim, fabrikalar bizim. Neden bu kadar pahalı? Önce girdiler, sonra yanlış fiyat politikaları…

Bu kamu maliyesi ile ülkenin bunca sorunu ile baş edemezsin. Baş edemediğin gibi maaşa da yetmiyor vergi sistemi. Vergi sistemini iyileştirmek kaçınılmaz ama, gelen tüm kaynağı da verimsiz kamu düzeni emmeye devam ediyor. Bu sistem halka hizmet etmiyor

Sorunlarımız belli, nasıl çözüleceği de belli. Tespiti doğru yapmazsak, tedaviyi de uygulamak mümkün değil. Tespiti yapmak da yetmiyor, o zaman gereğini de yapmak zorundasınız. Doğruyu söyleyen tüm siyasetçiler, iş eyleme gelince, bahaneler peşi sıra geliyor

Bir de, sorunlara rağmen, boykotu öne atanlar var. Boykot her zaman bu ülkede konuşuluyor, tartışılıyor ama… Geçen seçimlerde zırt- pırt her yere aday olanların şimdi “boykot” diyerek kendilerini öne atması da bu ülkeye mahsus, balık hafızalıyız ya…

324 vaka ile en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bunun da henüz en yüksek nokta olmadığı düşünülüyor. Pandemiyle mücadelede sistemin aksamadan devam etmesi gerekiyor. Seçime takılmadan, hiçbir zafiyet göstermeden mücadelenin devam etmesi gerekiyor

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08/12/2021 08:14