Hellimin Tesciliyle İlgili Pratik Konular Belirsizlik İçerisinde

Rum tarafındaki üreticilerin, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP)” olarak tescil edilmesine ilişkin 12 Nisan 2021 tarihli Avrupa Komisyonu kararının uygulanmasına hazır olup olmadıkları konusunda, ortada belirsiz bulunan ciddi konular olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi “Hellimin Menşe Korumalı Ürün Olarak Tescil Edilmesiyle İlgili Pratik Konular Açıkta” başlıklı haberinde, Rum Tarım Bakanlığına yapılan başvurularla, şu ana kadar hayvan üreticilerinden güçlü bir ilgi olmasına rağmen, hellim üretimini düzenleyen teknik konuların ilgili prosedürleri yavaşlattığını belirtti.

Menşe ismi korumalı ürün olarak hellim ihracatının 2024 yılına kadar Avrupa standartlarına uygun olması için bir geçici uyum süreci verildiğini anımsatan gazete, ilgili AB yönetmeliğinin ise 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynakların, gazeteye, sorunların başvurudan ve ilgili bakanlık tarafından ön onay verilmesinden sonra başladığını söylediklerini kaydeden gazete, ilgili tüzüğün, hellimin üretimi konusunda ortaya net kriterler koyduğunu belirtti.

Kullanılan hayvan yeminin türü ve içeriği yanı sıra sütün üretileceği hayvanın ırkının, hellimi AB yönetmeliğinin belirlediği şekilde üretebilmeleri için, çözmeleri gereken konulardan birkaçı olduğuna işaret eden gazete, konu hakkında bilgisi bulunan bir kaynağın gazeteye “çözmeleri gereken pratik konular olduğunu bu yüzden de tüm müdahil taraflarla görüşmelerin gelişme halinde olduğunu” söylediğini iletti.

Gazeteye göre “aynı kaynak”, yapılan tartışmalarda peynir üreticilerini de memnun edecek uzlaşmacı bir çözüm bulunması perspektifinin bulunduğunu ve bunun Avrupa Komisyonu’nun ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde olacağını da ifade etti.

Bu noktada, üretim standardının uygulanmasını kontrol eden “Bureau Veritas” isimli kuruluşun, sözleşmelerin, kesin prosedürlerin, eğitimin ve tüm ilgili boyutların belirlenmesi için işe başladığını da belirten gazete, “Kıbrıslı Türklere Çağrı” ara başlıklı haberinde ise, Rum tarafındaki yetkili bakanlıktan aldıkları bilgilendirme temelinde, Avrupa Komisyonu aracılığıyla Kıbrıslı Türk üreticilere bir mesaj gönderildiğinin kendilerine söylendiğini aktardı.

Gazete “hükümet kaynağına” göre söz konusu mesajın “hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak üretiminin onaylanması için, Kıbrıslı Türk üreticilerden de başvuru almaya hazırız” şeklinde olduğunu ekledi.

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13/09/2021 15:33