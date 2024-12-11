Hellimle ilgili değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
YAYIN TARİHİ:
11/12/2024
Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası kapsamında, Hellim- Halloumı Coğrafi İşaretinin Korunmasına İlişkin Değişiklik İlanı, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan elde edilen bilgiye göre, değişiklik ilanı, hellimin 2008’de Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmesinin ardından, KKTC’de üretilen hellimin AB’den geçen tescile kademli olarak uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda hazırlandı.
YAYIN TARİHİ: