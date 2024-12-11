Hellimle ilgili değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
11/12/2024

ads
Hellimle ilgili değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı

 Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası kapsamında, Hellim- Halloumı Coğrafi İşaretinin Korunmasına İlişkin Değişiklik İlanı, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan elde edilen bilgiye göre, değişiklik ilanı, hellimin 2008’de Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmesinin ardından, KKTC’de üretilen hellimin AB’den geçen tescile kademli olarak uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda hazırlandı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Hellimle, Resmi Gazete
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.