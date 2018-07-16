Helsinki'de tarihi Trump-Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluştu.

Helsinki'de başlayan tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın mensuplarına görüntü verdi kısa bir açıklama yaptılar.

TRUMP: SABIRSIZLANIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, "İki ülke olarak çok iyi anlaşamadığımızı düşünüyorum. Gerçektende dünyanın da bizim iyi anlaştğımızı görmek istediğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

PUTİN: KONUŞMAMIZIN VAKTİ GELMİŞTİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Trump'la başbaşa görüşme öncesi şunları söyledi:



"Temaslarımız sürekli olarak devam ediyordu. Telefonda görüşüp çeşitli uluslararası etkinlikler kapsamında birkaç defa bir araya geldik. Fakat kuşkusuz, hem ikili ilişkilerimiz hem de dünyanın acılı noktaları (ki bunların sayısı az değil) hakkında konuşmamızın, bunlara dikkatimizi vermemizin vakti gelmişti."

TARİHİ ZİRVEDE NELER KONUŞULACAK?

Trump ve Putin ikili görüşmelerin ardından çalışma yemeğine geçecekler.



İki liderin daha sonra da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Zirvede gündemin ilk sıralarında ise Suriye ve İran var.



Trump'ın hedefi Suriye'de istikrarın sağlanması için Rusya'nın desteğini almak ve İran'ın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak.



Amerikalı ve Rus yetkililer görüşmede Suriye konusunda bir anlaşmanın çerçevesinin çizileceğine dair sinyaller veriyor.



ABD'nin, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının azaltılması karşılığında yıl sonuna kadar Suriye'den çekilebileceği belirtiliyor.



Ayrıca Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve kuzey kore de masada olacak.



Zirvede Putin'in Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların kaldırılmasını isteyeceği de aktarılıyor.