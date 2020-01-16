Son zamanların en trendlerinden biri de herhangi bir organizasyonda uçan balon kullanmaktır. Uçan balon için helyum gazı bulunan mağazalar bulmakta zorlananlar için evde uçan balon nasıl yapılır araştırdık ve öğrendik. Eğer sizde evde helyum gazı olmadan uçan balon nasıl yapılır merak ediyor ve evde uçan balon nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız "evde uçan balon nasıl yapılır, helyum gazı olmadan uçan balon yapma yöntemleri" haberimize göz atın.

Organizasyon planlıyorsanız ve organizasyonunuzda uçan balonlar olsun istiyorsanız "evde uçan balon nasıl yapılır, helyum gazı olmadan uçan balon yapma yöntemleri" detaylar haberimizde.

Evde uçan balon nasıl yapılır? Helyum gazı olmadan uçan balon yapma yöntemleri

Uçan balon malzemeleri

- Sirke

- Karbonat

- Şişe

- Huni

- Balon

Uçan balon yapılışı

Bir pet şişe içerisine huni yardımıyla 2 yemek kaşığı karbonat koyup bir miktar sirke dökün. Balonun ağız kısmını şişeye dökün ve yavaş yavaş karbonatın çözünmesini sağlayın. Kimyasal tepkimeye giren karbonat ve sirke yavaş yavaş balonu şişirmeye başlayacak. Bu yöntem ile şişirdiğiniz balonlar uzun süre şiş şekilde kalacaktır.

16/01/2020 16:48