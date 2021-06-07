Hem bulaşık yıkıyor hem telefonları dezenfekte ediyor: Dünyanın en küçük bulaşık makinesi

Aberdeen’deki Robert Gordon Üniversitesi’ndeki uzmanlar, makineyi tasarlamak için Edinburgh şirketi Loch Electronics ile birlikte çalıştı. Ekip, hem çevre dostu hem de ekonomik anlamda tasarruf edebilen bir cihaz geliştirmeyi önceliklendirdiklerini belirtiyor.

Sıhhi tesisat gerektirmeyen minik cihaz, araştırmacılara göre elde bulaşık yıkamaya kıyasla yüzde 86 su ve yüzde 73 enerji tasarrufu sağlıyor. Tek veya iki kişilik haneler düşünülerek geliştirilen makinede iki öğün bulaşık yıkamak sadece 15 dakika sürüyor.

UV IŞIKLARIYLA SU KULLANMADAN TEMİZLİĞİ SAĞLIYOR

Makine tasarlanırken pandemi dönemindeki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmuş; UV ışıklarının yıkama merkezinin içine entegre edilmesiyle COVID-19’un kontamine yüzeyler yoluyla yayılmasını ve bulaşmasını önlemeye yardımcı olması hedeflenmiş. Bulaşık makinesi 10 kg ağırlığında, 17 inç yüksekliğinde ve dokuz inç genişliğinde olmasına rağmen büyük yemek tabakları, kızartma tavaları, uzun şişeler, fırın tavaları ve hatta doğrama tahtaları da sığabiliyor.

KARBON AYAK İZİNİ AZALTMASI BEKLENİYOR

Kapsülün Birleşik Krallık evlerinde kullanılmasıyla, ülkenin karbon ayak izine olan katkısının hane başına yüzde 3,5 veya yılda üç milyon ton CO2 azaltmasına yardımcı olması bekleniyor.

Loch Electronics’in CEO’su ve kurucu ortağı Francisco Carreno, cihazın çığır açıcı olduğunu söylüyor: “UV ışıkları; telefonlar, anahtarlar, cüzdanlar, yüz maskeleri ve postalar gibi COVID-19’un bulaşmasında önemli bir rol oynayan küçük nesneleri dezenfekte etmeye yardımcı oluyor. Bunlar normalde suyla zarar görebilecek şeyler, bu nedenle UV ışığı bunları güvenli bir şekilde dezenfekte etmek için mükemmel bir çözüm.”

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07/06/2021 13:56