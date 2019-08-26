Hem cilde hem de kilo vermeye yararlı!

Börülce, vücudu detoksifiye etme kabiliyeti nedeniyle sadece çok yönlü ve lezzetli bir sebze değil aynı zamanda insan sağlığı için de bir takım avantajlar sunar. Sindirimi artırmaya, uyku bozukluklarına, diyabeti yönetmeye ve kalbi korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca sağlıklı cildi destekler, kilo vermeye yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirir. Şimdi, börülcenin insan sağlığı açısından yararlarına daha yakından bakalım... Börülce neye iyi gelir? Börülcenin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Börülce (Vigna unguiculata), dünyanın birçok yerinde yüksek kaliteli bitki protein kaynağı olarak tüketilen bir baklagildir. Nispeten düşük yağ içeriğine sahip yüksek protein ve karbonhidrat içeriği ve tahıl tanelerinin tamamlayıcı amino asit içeriği, börülceyi beslenmede önemli bir besin maddesi haline getirir. Peki, Börülcenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

BÖRÜLCENİN FAYDALARI

Börülcenin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirim sağlığı

Börülce zengin bir lif kaynağıdır. Kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları rahatsız edici bir sorun olabilir. Diyet lifi çok çeşitli mide sorunları için en iyi çözümlerden biridir, çünkü suyu emmeye ve dışkıyı gevşetmeye, bağırsak hareketlerinizi artırmaya ve peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olabilir. Ayrıca sindiriminizin verimliliğini de artırabilir.

Kalp sağlığını korumada yardımcı

B1 vitamini (tiamin) bakımından zengin olan börülce, kalp sağlığının korunmasında büyük rol oynar. Bu vitamin aktif olarak kalp yetmezliğini önleyebilir ve kalbin ventriküllerini kontrol edebilir. Ayrıca, börülcede bulunan çeşitli flavonoidler iltihaplanmayı azaltabilir ve normal kalp fonksiyonlarını destekleyebilir. Diyet lifi aynı zamanda vücuttaki kolesterol dengesinde, kalp krizlerini, felçleri ve atardamarlarda plak birikimini önleyebilecek özel bir rol oynar.

Detoksifikasyon

Antioksidan etkiler farklı türde kronik hastalıklarla bağlantılı olduğundan dolayı börülce gibi baklagillerde bulunan antioksidanlar, kronik hastalıklara ve hücresel mutasyonlara neden olan vücuttaki serbest radikalleri arar ve nötralize eder. Börülce de bulunan C ve A Vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterlidir.

Diyabet yönetimi

Magnezyum börülcede yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Magnezyum daha iyi kemik sağlığı ve uyku düzenine katkıda bulunur. Magnezyum, karbonhidratların metabolizmasında kilit bir rol oynar ve hangi yiyeceği yemenize bakmaksızın vücudun dengeli kan şekeri seviyelerini korumasına yardımcı olabilir.

Dolaşım sağlığı

Börülce demir eksikliğinin neden olduğu anemi, halsizlik, bilişsel karışıklık, karın ağrısı, yorgunluk ve kötü genel metabolik fonksiyon için uzun süreli tedavi için kullanılmaktadır. Börülcede yüksek seviyede bulunan demir, sağlıklı dolaşımı teşvik ederken, aneminin etkilerini tersine çevirir. Demir ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için de gereklidir, bu nedenle vücutta demirin yüksek olması, organlara daha fazla oksijenli kan taşınmasına neden olacak; bu da vücut fonkiyonlarını daha iyi bir seviyeye getirecek, daha hızlı iyileşme ve daha yüksek enerji seviyeleri sağlayacaktır.

Cilt bakımı

Börülce de bulunan etkileyici antioksidanlar ile C vitamini, A vitamini ve protein, cildinizin görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için mükemmel yapar. Antioksidanlar yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır, tahrişi azaltır, izleri iyileştirir ve cildi UV radyasyonunun etkilerine karşı koruyarak daha genç görünmenizi sağlar.