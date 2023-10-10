Hem golcü hem kaleci

Dünya Kupası şampiyonluğu dahil birçok önemli başarıya imza atan Olivier Giroud kariyerine sıra dışı bir ünvan ekledi. Milan'ın Fransız golcüsü, İtalya Seri A'da haftanın en iyi kalecisi seçildi.

Serie A'da Fransız golcü Olivier Giroud haftanın kalecisi seçildi. Milan'ın deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçın uzatma dakikaları heyecanlı anlara sahne oldu.

Pulusic'in 87'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip uzatmalarda 10 kişi kaldı. Kaleci Maignan'ın 90 artı 8'de kırmızı kart görmesinin ardından oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Milan' da kaleye Olivier Giroud geçti.

37 yaşındaki futbolcu, kaleci kazağını giydiği son 5 dakikada kendinden emin görüntüsüyle rakip forvetlere geçit vermedi.

Fransız yıldız maçın son saniyelerinde yaptığı kurtarışla takımının deplasmandan kayıpsız dönmesini sağlayarak İtalya'da gündem oldu.

Milanlı taraftarlar Giroud'nun bu performansını karşılıksız bırakmadı. Serie A'nın resmi sitesinde yapılan oylamada tecrübeli santrfor haftanın kalecisi seçildi.

Kırmızı siyahlı kulüp de tecrübeli futbolcunun adının yazdığı kaleci formalarını satışa çıkararak bu gelişmeyi fırsata çevirdi.

Olivier Giroud 4 gol 3 asistle Milan'ın en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.