Hem kaşık aldı hem rekor kırdı: İşte MasterChef'in 3. yarı finalisti

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30/12/2024

Hem kaşık aldı hem rekor kırdı: İşte MasterChef'in 3. yarı finalisti

MasterChef Türkiye'de yarı finalistler birer birer belli olmaya başladı. Ceket giymeye hak kazanan Semih, Onur, Eda, Kerem ve Beyza'dan; Semih ve Onur ilk 4'e kalmayı başardı.

29 Aralık akşamı yukarı çıkmak için mücadele eden Eda, Kerem ve Beyza; az malzeme konsepti ile bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı.

BEYZA'DAN SUNUM ANINDA TALİHSİZ HATA

Başlangıç tabağını hazırlayan Beyza, sunuma giderken çıtır ekmekleri tabağının içerisine düştü ve sunumu bozuldu. Yaşanan bu olay Beyza'nın gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu.

İLK TUR PUAN TABLOSU

İlk turun sonunda Eda, üç şeften 22,5 puan alarak ikinci etaba geçti. Beyza, toplamda 19 puan alırken; Kerem ise 22 puan aldı.

Yarışmacılar, ana yemek turunda da başarılı tababklar hazırlayabilmek için kıran kırana mücadele etti.

İKİNCİ TUR PUANLARI

Ana yemek turunda; Beyza 23, Kerem 22,5 ve Eda 24 puan aldı. Böylelikle Eda toplamda 46,5 Kerem 44,5 ve Beyza 42 puanla 3. tura geçti.

Yarışmacılar, 3 turda da yine seçtikleri sayılı malzeme ile tatlı tabakları hazırladı.

Tatlı etabında Beyza 22,5, Kerem 24,5; Eda ise 27,5 puan aldı.

SOMER ŞEF KAŞIK ATTI

Eda'nın yaptığı tatlıyı çok beğenen Somer Şef, "Kusursuz, görülmemiş ve müthiş tatlı" diyerek Eda'ya kaşık attı.

REKOR PUAN

MasterChef 2024'ün 3. kaşığını almayı başaran Eda, şeflerden toplamda aldığı 74 puanla da rekor kırarak 3. yarı finalist olmayı başardı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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