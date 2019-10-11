Hem öğrendiler hem eğlendiler

Kuzey Kıbrıs’ta Esmen Group güvencesiyle KKTC halkına sunulan İtalya’nın önde gelen kahve markası Pascucci barista eğitimi tamamlandı. Oldukça iyi bir katılımla Lefkoşa ve Mağusa’da gerçekleştirilen eğitimi tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Gerçekleştirilen tüm ilçelerde yoğun katılımla gerçekleştirilen barista eğitimine gençler yanı sıra orta yaşlı kesim de ilgi gösterdi. Kursiyerler, hem baristalığın deneyimini dünyaca ünlü barista Eddy Righi’den öğrendi hem de değişik bir deneyim edindi.

Pascucci yetkilileri halkın gösterdiği ilgi nedeniyle bu tip eğitimleri farklı ilçelerde farklı zamanda devam ettirme kararı aldıklarını belirtti. Eğitimler sonucunda eğitimi tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi.

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11/10/2019 12:37