Hem Oscar hem Grammy ödüllü sanatçı Irene Cara hayatını kaybetti

ads ads ads ads
26/11/2022

ads
Hem Oscar hem Grammy ödüllü sanatçı Irene Cara hayatını kaybetti

Hem Oscar hem Grammy ödüllü sanatçı Irene Cara hayatını kaybetti. Sanatçının menajeri yaptığı açıklamada, "Bunu yazmak zorunda kaldığıma inanamıyorum.Onun cennetten gülümseyeceğini biliyorum" dedi.

Gösteri dünyasında şarkıcı, dansçı ve müzisyen olarak boy gösteren Irene Cara, ilk olarak The Tonight Show'unda dikkatleri üzerine çekti.

1980'lerin efsanevi müzikali Fame'de yer aldı. Şarkı ve danslarıyla tüm dünyada yıldızı parladı.

Fame ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi ardından 1984 yılında efsanevi Flashdance filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar'ı aldı.

Devamında kariyerini sürdüren Cara, birçok dizide yer aldı.

26/11/2022 18:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hem Oscar hem Grammy ödüllü sanatçı Irene Cara hayatını kaybetti
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.