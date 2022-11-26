Hem Oscar hem Grammy ödüllü sanatçı Irene Cara hayatını kaybetti. Sanatçının menajeri yaptığı açıklamada, "Bunu yazmak zorunda kaldığıma inanamıyorum.Onun cennetten gülümseyeceğini biliyorum" dedi.

Gösteri dünyasında şarkıcı, dansçı ve müzisyen olarak boy gösteren Irene Cara, ilk olarak The Tonight Show'unda dikkatleri üzerine çekti.

1980'lerin efsanevi müzikali Fame'de yer aldı. Şarkı ve danslarıyla tüm dünyada yıldızı parladı.

Fame ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi ardından 1984 yılında efsanevi Flashdance filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar'ı aldı.

Devamında kariyerini sürdüren Cara, birçok dizide yer aldı.

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26/11/2022 18:50