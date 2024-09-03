Hem para cezası kesildi, hem de döktükleri çöpler toplatıldı

ads ads ads ads
03/09/2024

ads
Hem para cezası kesildi, hem de döktükleri çöpler toplatıldı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Zabıta Ekibi, yol kenarına izinsiz çöp döken kişileri tespit ederek hem ceza kesti hem de dökülen çöpleri temizletti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, “Bu kadar uyarı ve cezaya rağmen ardı arkası kesilmiyor ama bizim de bu konudaki duruşumuz nettir…” ifadelerine yer verdi.

Kırok’un paylaşımı şöyle:

Zabıta ekibi tebrikler ve teşekkürler…

Dün yol kenarına dökülen çöpler, bugün kim tarafından döküldüğü tespit edilerek hem ceza yazıldı hemde kendilerine temizletildi.

Bu kadar uyarı ve cezaya rağmen ardı arkası kesilmiyor ama bizim de bu konudaki duruşumuz nettir…

03/09/2024 20:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hem para cezası kesildi, hem de döktükleri çöpler toplatıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.