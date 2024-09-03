Hem para cezası kesildi, hem de döktükleri çöpler toplatıldı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Zabıta Ekibi, yol kenarına izinsiz çöp döken kişileri tespit ederek hem ceza kesti hem de dökülen çöpleri temizletti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, “Bu kadar uyarı ve cezaya rağmen ardı arkası kesilmiyor ama bizim de bu konudaki duruşumuz nettir…” ifadelerine yer verdi.

Kırok’un paylaşımı şöyle:

Zabıta ekibi tebrikler ve teşekkürler…

Dün yol kenarına dökülen çöpler, bugün kim tarafından döküldüğü tespit edilerek hem ceza yazıldı hemde kendilerine temizletildi.

Bu kadar uyarı ve cezaya rağmen ardı arkası kesilmiyor ama bizim de bu konudaki duruşumuz nettir…