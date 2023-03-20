Hem sürücüler hem yayalar için tehlike

Haber Kıbrıs- Özel

Ülkemizde zifiri karanlık yollarda genç yaşlı demeden birçok insanımız canından oluyor.

Başkent Lefkoşa’da ciddi yaralanmalı hatta ölümle sonuçlanan yaya kazalarının meydana geldiği Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde aydınlatma lambası var ancak yanmıyor. Söz konusu güzergah işyerlerinin aydınlatmasıyla bir nebze olsun ışık alıyor.

Honda Trafik Işıkları ile Yarim Gelinlik Çemberi arasındaki güzergahta geçtiğimiz gece bir yaya kazası daha meydana geldi. Kazada bir aracın çarpması sonucu yaralanan 21 yaşındaki bir yaya, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Söz konusu güzergahta aydınlatma lambalarının bulunduğunu ancak yanmadığını kaydeden vatandaşlar, daha fazla canımız yanmadan yetkililerin konuya el atmasını istedi.

Fotoğraflar: Mustafa SEYMEN

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20/03/2023 21:31