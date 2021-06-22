Hem ucuz, hem çevre dostu: Kendi temizlik malzemeni kendin yap

Çevre dostu doğal temizlik ürünlerinizi alacağınız birkaç malzeme ile kolayca yapabilirsiniz. Hem kendi sağlığınız hem de daha temiz bir çevre için mutlaka denemelisiniz. İşte bulaşık makinesi deterjanından, yüzey temizleyiciye evde yapılabilecek temizlik malzemeleri

Doğal çamaşır makinesi deterjanı

I.yöntem

1 litre suyu kaynatın. İçine 1 su bardağı zeytinyağlı sabun tozu, 1 su bardağı çamaşır sodası ve yarım su bardağı boraks ekleyin.

Hazırladığınız deterjandan 1 yıkama için 1 kahve fincanı kullanabilirsiniz.

II. yöntem

Yarım su bardağı karbonatı, bir su bardağı boraks ve bir su bardağı çamaşır sodasıyla karıştırın. Karışıma bir su bardağı rendelenmiş sabun ekleyin. Karışıma sıcak su ilave ederek malzemelerin erimesini sağlayın.

Hazırladığınız deterjanı standart ölçekte kullanabilirsiniz.

Bu iki alternatif tarifte de çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine birkaç damla elma sirkesi ile kokusunu sevdiğiniz bir esans yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Doğal bulaşık makinesi deterjanı

I. yöntem

Bulaşık makinesi deterjanı hazırlamak için temel malzemeler; 1 su bardağı çamaşır sodası, 1 su bardağı karbonat, 1 su bardağı boraks, yarım su bardağı limon tuzu ve yarım su bardağı kaya tuzu. Dilerseniz deterjanın içine 20-30 damla limon ya da portakal yağı ekleyebilirsiniz.

Kaya tuzu ile yağı karıştırın. Limon tuzunu, karbonatı ve boraksı karıştırın. Karışıma çamaşır sodasını ekleyin.

Hazırladığınız deterjanı 1-2 saat kadar gazların uçması için havalandırın.

Bulaşık makinenizi, deterjan gözüne 1-2 yemek kaşığı deterjan koyarak kullanabilirsiniz. Ayrıca daha iyi sonuç almak için bulaşık makinenizin parlatıcı bölümüne elma sirkesi koyabilirsiniz.

Not: Yüksek dozda boraks kullanımı çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir. Tarifte kullanılan miktar düşük olsa da boraks kullanıp kullanmamak tercihinize bağlıdır.

II. yöntem

Yarım çay bardağı deniz tuzu ile 2 yemek kaşığı limon tuzunu rondodan geçirin. Üzerine 1 bardak boraks ve güzel koku vermesi için yarım çay bardağı limon, mandalina ya da portakal suyu ekleyin.

Karışımı deterjan bölümünü dolduracak şekilde koyabilirsiniz. Parlatıcı bölümünü ise, elma sirkesiyle doldurabilirsiniz.

Doğal lavabo açıcı

Yarım bardak karbonatı, ardından yarım bardak sirkeyi kapalı olan lavabonuza dökün. 10-15 dakika bekledikten sonra üzerine 1 litre sıcak su boşaltın.

Çok amaçlı yüzey temizleyicinizi kendiniz yapın

Yarım litre beyaz sirkenin içine 5-6 adet portakal kabuğunu ya da 7-8 adet limon kabuğunu koyun ve 2 hafta kadar bekletin. Ardından içine yarım litre su ilave edin.

Portakal ya da limon kabuğu yerine sirke ve su karışımına çeyrekten biraz daha az çay bardağı portakal, limon ya da çay ağacı yağı ekleyebilirsiniz.

Bu karışımla yerleri, tezgahları, camları ve lavaboları temizleyebilirsiniz.

Çok amaçlı yüzey temizleyici yapmak için bir başka yöntem ise; 1 litre sıcak suya yarım çay bardağı çamaşır sodası ve yarım çay bardağı sıvı zeytinyağı sabunu ekleyerek karıştırmaktır.

Doğal cam temizleyici

Cam ve aynalarınızı temizlemek için yarım litre su ile yarım litre beyaz sirkeyi ve birkaç damla arapsabununu karıştırıp bir sprey şişesinin içine koyarak kullanabilirsiniz.

Doğal ahşap temizleyici yapımı

Yarım litre bitkisel yağ ile yarım litre limon suyunu ya da beyaz sirkeyi karıştırarak ahşap yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Lekeleri çıkartmak içinse, diş macunu kullanabilirsiniz.

Doğal yağ çözücü formül

Yağ lekelerini çıkartmak için 2 su bardağı suyu, 1 adet limonun suyunu, 1 yemek kaşığı karbonatı ve yarım çay kaşığı sıvı kastil sabununu bir şişede homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Ardından yağ lekesinin üzerine uygulayın. Bir süre bekledikten sonra yüzeyi silin.

Bu karışımı çizilme ihtimalinden dolayı ahşap yüzeylerde kullanmanızı önermiyoruz.

Kendi diş macununu kendin yap

3 yemek kaşığı karbonatı ve 3 yemek kaşığı hindistancevizi yağını homojen hale gelinceye dek karıştırın. Karışıma 15-20 damla nane, limon, karanfil ya da zencefil gibi uçucu bir yağ da ekleyebilirsiniz.

Diş macununu kapaklı bir kapta muhafaza edebilirsiniz.

Çamaşır suyu yerine...

Temizliklerde sıklıkla kullandığımız çamaşır suyu yerine oksijenli su kullanabilirsiniz.

Bonus: doğal oda spreyi

Doğal Oda Spreyi

Yarım bardak su ile yarım bardak beyaz sirkeyi 15-20 damla dilediğiniz esans yağ ile karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine koyun. Her kullanımdan önce şişeyi mutlaka çalkalayın.

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22/06/2021 18:30